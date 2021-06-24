 

Мнение: Сомнительное предложение

24.06.2021, 19:26, Разное
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В составе Росгвардии могут быть созданы отдельные казачьи подразделения в рамках совершенствования механизма привлечения казаков к несению государственной службы в России. С таким предложением выступил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка во время заседания Совета при президенте по делам казачества

Что характерно: казачьи подразделения предлагается создавать не в армии, ну, то есть, Родину защищать, а в Росгвардии – то есть, карательных войсках. С врагом унутрешним бороться. Студентиков и прочих иностранных агентов нагайкой пороть. Полпред Чайка хорошо понимает, какие думы тяжкие обуревают фюрера, и кто на самом деле его беспокоит. И кого он рассматривает в качестве настоящего врага – уж точно не иноземных супостатов, а собственный народ, желающий великому вождю много хорошего. А если получится – то изловить его возле какого-то выгребного коллектора в пустынной местности и высказать ему эти пожелания в самое что ни на есть лицо.

Я бы на месте казаков отказался от такого крайне сомнительного предложения Чайки. Избивать, калечить и убивать своих граждан – это занятие для бандитских выродков вроде тех, кто сегодня правит страной. Нормальный человек как минимум не должен быть их соучастником. Иначе потом снова будут горестные стоны про то, что новая власть проводила "расказачивание".

Источник: Эль Мюрид



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