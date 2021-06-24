 

Мнение: Звезда Бероев

24.06.2021, 19:14, Разное
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Актер Егор Бероев вышел на сцену с желтой шестиконечной звездой. И сравнил разделение людей на привитых и непривитых с Холокостом: «Как мы, потомки победителей, могли это допустить? Ни одна человеческая жизнь, достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюренбергском кодексе».

Можно подумать, что непривитых уже сгоняют в концлагеря…

Тут я согласен с Юлией Латыниной, которая написала:

«… человек, который по собственному выбору не сделал прививку в разгар эпидемии, не может пользоваться теми же возможностями, которыми пользуется привитый. Это противоречит здравому смыслу и подвергает опасности жизни других людей. Если кто-то куда-то летит, то привитому достаточно показать справку, а непривитому придется побегать и сдать ПЦР. Что касается ресторанов… Я за то, чтобы непривитых без ПЦР не пускать. И в кино. И в театр» (отсюда).

А про то, что разделение людей на привитых и непривитых – это Холокост, пусть Егор расскажет гражданам Израиля….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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