Голливудские локоны без бигуди: способы с носками для разных волос

Завивка волос не всегда дорогостоящая и сложная процедура. Создать красивые локоны можно и в домашних условиях. И для этого понадобятся не супердорогие расчески или бигуди. И даже не плойки и мультистайлеры, а самые обыкновенные носки.

После завивки вы сможете использовать носки по назначению. Это еще одно неоспоримое достоинство данного метода.

Плюсы и минусы использования носков вместо бигуди

Основное преимущество техники завивки на носки заключается в том, что в процессе создания прически не нужно использовать тепло. Волосы не подвергаются воздействию температур, а значит, не повреждаются.

Хорош этот способ и тем, что женщине не нужно покупать дорогостоящий инструментарий и вникать в инструкции, изучать тонкости работы с плойкой или утюжком. Соответственно, завивка локонов с помощью носков обойдется дешевле. Да и тратить электричество на создание элегантной и женственной прически не придется.

Среди достоинств также стоит отметить безопасность метода. Женщины, которые используют инструменты не профессионально, могут по неопытности повредить собственные локоны, как говорят в народе, “сжечь” их. Завивка носками никакого вреда нанести не может.

Однако у этого способа есть и недостатки. Завивка локонов щипцами занимает гораздо меньше времени. Достаточно получаса, чтобы получить красивые кудри с помощью прибора. Завивка же носками требует как минимум 5 часов. Соответственно, если вы спешите, то не сможете использовать для создания прически носки. Да и контролировать процесс завивки вы не сможете. Вы получите возможность оценить результат только в конце.

Как завить волосы носками

Локоны с помощью носков желательно делать на влажных волосах. Вы можете нанести небольшое количество несмываемого кондиционера перед завивкой, если захотите.

Вот несколько способов сделать локоны в зависимости от длины и текстуры волос.

Локоны Curl X-Pattern

Данный способ подойдет для длинных волос и локонов средней длины.

Смочите волосы водой. Убедитесь, что они не слишком влажные.Разделите волосы на две части. Если у вас очень густые локоны, разделите их не на две, а на четыре или даже пять частей.Выберите одну прядь волос.Затем прикрепите переднюю часть носка к корням волос выбранного участка.Разделите прядь на две части.Поместите носок между двумя прядями волос.Положите одну часть локонов на носок с противоположной стороны.Затем сделайте то же самое с другим фрагментом. Должен получиться узор “X”.Поместите одну прядь под носок и проделайте то же самое с другой частью локонов, чтобы получить еще один узор “X”.Продолжайте выполнять аналогичные действия.Затем закрепите конец резинкой для волос.Проделайте то же самое с оставшимися прядями и оставьте на ночь.

Утром вы сможете насладиться красивой прической.

Завивка с помощью скручивания

Длина волос – от средней до длинной. Текстура любая.

Смочите волосы водой.Убедитесь, что они не слишком влажные.Разделите волосы на четыре равные части. Если у вас очень густые волосы, вы можете выделить больше прядей, и наоборот, если локоны тонкие, меньше.Возьмите носок, поместите его параллельно прядям волос, а затем оберните вокруг него волосы. Следите за тем, чтобы пряди волос не перекрывали друг друга. Закрепите локон с помощью резинки для волос, а затем скрутите волосы в пучок.

Проделайте то же самое с оставшимися прядями и оставьте на ночь.

Локоны на короткие волосы

Данный способ подойдет для коротких волос и локонов средней длины. Этот способ можно также использовать для длинных волос, используя длинные носки. Результат – закрученные локоны.

Смочите волосы водой. Убедитесь, что они не слишком влажные.Разделите волосы на четыре части.Возьмите небольшую прядь волос, ближайшую к вашему лицу, и один раз оберните ею носок. Убедитесь, что волосы убраны с лица.Возьмите другую прядь волос и соедините ее с первой прядью.Продолжайте скручивать и объединять пряди, пока все волосы не будут обернуты вокруг носка.Закрепите локоны резинкой. Сформируйте пучок. Проделайте то же самое с другими прядями и оставьте на ночь.

Утром “раскрутите” волосы и наслаждайтесь красивыми кудряшками!

Локоны на густые и жесткие волосы

Этот способ подойдет для длинных волос.

Смочите волосы водой. Убедитесь, что они не слишком влажные. Вы можете нанести несмываемый кондиционер на локоны перед началом процесса завивки.Разделите волосы на шесть или более частей.Начинайте процесс с пряди, которая расположена ближе всего к лицу.Затем поместите носок параллельно волосам и оберните волосы вокруг носка в направлении от лица.Обернув всю прядь волос вокруг носка, просуньте руку в отверстие носка и удерживайте намотанные локоны.Выверните носок наизнанку. В результате заплетенные волосы должны оказаться внутри предмета одежды.

Проделайте то же самое с оставшимися прядями и оставьте на ночь.

Локоны на вьющиеся волосы

Данный способ подойдет для коротких кудрявых волос и вьющихся локонов средней длины.

Смочите волосы водой.Разделите волосы на шесть или более частей.Возьмите одну прядь волос и накрутите ее на носок.Удерживайте кончик волос, чтобы закрепить его.Завяжите оба конца носка простым узлом.Убедитесь, что заплетенные волосы не распускаются.Проделайте то же самое с оставшимися прядями и оставьте на ночь.

Результат вам несомненно понравится.

Локоны из хвоста на длинные волосы

Вот способы, как завить волосы из хвоста на носок.

Для получения более крупных локонов идеально подходят толстые носки. Вам понадобится всего один носок.

Обрежьте переднюю часть носка.Возьмите только что обрезанный край и раскатайте его наружу, чтобы носок выглядел, как пончик.Намочите волосы водой. Убедитесь, что они не слишком влажные.Соберите волосы в высокий хвост.Вставьте хвостик в отверстие “пончика” из носка.Плотно закрепите “пончик” на хвосте.Вытяните небольшую прядь (не слишком тонкую и не слишком густую) из хвоста и оберните ею валик из носка.Подобный образом распределите все волосы.

Подождите несколько часов – и элегантная и женственная прическа готова.

Локоны из пучка на короткие волосы

Для коротких волос подойдут тонкие носки. Вам понадобится пара носков.

Отрежьте переднюю часть носка.Возьмите только что обрезанный край и раскатайте его наружу, чтобы носок выглядел, как пончик.Смочите волосы водой.Разделите волосы на две части и свяжите их в хвост, который не должен быть ни слишком высоким, ни слишком низким.Вставьте один хвостик в отверстие валика из носков. Вытяните небольшую прядь (не слишком тонкую и не слишком густую) из хвоста и оберните ею “пончик” из носка.Вытяните еще одну прядь и проделайте то же самое. Повторите аналогичные действия с остальными волосами.Повторите те же действия с другой частью волос.

Подождите 5-6 часов!

Можно ли делать локоны носками на сухие волосы?

В идеале волосы должны быть влажными. Особенно это касается людей с густыми волосами. А вот обладательницы тонких и послушных волос могут попробовать завивку носками на сухие волосы.

Можно ли делать локоны на влажных волосах?

Волосы должны быть влажными, но не мокрыми. Если вы попробуете завить носки на мокрых волосах, результат будет не столь впечатляющим.

Как завить короткие волосы носком?

Вы можете завить короткие волосы носком. Намочите волосы, оберните небольшие пряди вокруг носка и закрепите резинкой для волос. Чтобы добиться большего объема, следует обернуть локоны вокруг носка от корней до кончиков.