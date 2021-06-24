«Как только в столице объявили дополнительные выходные, у нас понеслось»

Регионы в пожарном порядке готовятся к новым вспышкам коронавируса. Хроника третьей волны эпидемии.



Санкт-Петербург. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Санкт-Петербург. Пациенты лежат на полу в коридорах

Число заболевших ковидом в городе неуклонно растет и уже перевалило за тысячу в день: 21 июня их было 1046

Еще на прошлой неделе скорые доставляли в стационары по 800–850 человек с коронавирусом за сутки. А в конце мая в два-три раза меньше — по 350–450 инфицированных. Доля тяжелых больных из всех госпитализированных составляет 18%. По статистике, в основном сейчас в городе болеют коронавирусом люди в возрасте от 20 до 50 лет.

475 человек за последнюю неделю в Северной столице скончались от коронавируса, что в полтора раза больше, чем неделей ранее. Медики считают это результатом резкого подъема заболеваемости в начале июня.

В последний раз в Петербурге госпитализация достигала 1000 человек в день на пике осенне-зимней волны пандемии. Но сегодняшние показатели уже сравнялись с ними. По прогнозам эпидемиологов, третья волна будет выше второй как минимум в два раза.

20 июня 47-летний гражданин с 50-процентным поражением легких попал по скорой в городскую больницу № 15 и в тот же день прислал своим родственникам видео,

где десятки пациентов в ковидном отделении из-за нехватки мест в палатах лежат на матрасах в коридоре.

Брат госпитализированного пытался дозвониться в комитет по здравоохранению и в Росподребнадзор, но нигде не получив ответа, опубликовал видео в соцсетях. После этого в ту же ночь пациентов больницы стали спешно развозить по другим стационарам. Автора нашумевшего ролика перевели в пансионат в Репино.

Странно при этом, что губернатор города Александр Беглов 17 июня заявлял:

— Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас сохраняется постоянный резерв примерно в 2500 коек для лечения пациентов с СOVID-19, то есть около 5% ковидных коек в Петербурге стабильно остаются свободными.

Покровская больница в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

По информации петербургского комитета по здравоохранению, на 21 июня в городе были развернуты 8815 ковидных коек. Для этого задействовали мощности 11 городских медучреждений и одного федерального стационара. С 22 июня к оказанию помощи больным с COVID-19 намерены подключить Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова. Всего число ковидных коек в городе на этой неделе планируется довести до 10 тысяч. Для сравнения: на втором пике пациентов с коронавирусом в больницах ждали 12 500 мест.

Отметим, что со 2 по 17 июня данные по коронавирусу (количество заболевших, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, находящихся в стационарах и госпитализированных за сутки, общее число развернутых в городе ковидных коек и свободных из них) Смольный скрывал. По информации, полученной «Новой» из собственных источников, из-за проведения «Евро-2020» и прибытия в город многочисленных иностранных гостей в начале июня

Смольный получил негласное указание из Москвы не афишировать рост заболеваемости ковидом до окончания чемпионата 11 июля.

Исполнить его, по-видимому, не удалось. Ни пациентов, лежащих в коридорах, ни ежедневные очереди машин скорой помощи у городских стационаров не спрятать.

Как стало известно «Новой», после завершения матчей чемпионата Европы по футболу Смольный планирует ввести запреты, аналогичные прошлогодним. Пока же петербургские власти отменили только «Бал медалистов» в конце июня, но решили не отказываться от проведения более масштабного праздника «Алые паруса». Однако 21 июня губернатор Беглов обратился к петербуржцам и туристам с просьбой не приходить 25 июня на «Алые паруса»:

«Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации будет ограничен вход любых лиц, кроме выпускников. Как ответственная власть, мы не можем допустить их заражения. Ждем на праздник только выпускников и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем».

На фоне всего происходящего петербуржцы сами сделали выводы. В городе стремительно начала набирать темпы вакцинация. Впервые с ее начала 20 июня за день первично вакцинировались почти 8 тысяч человек. Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 778 тысяч человек. Из них 654 тысячи полностью завершили цикл вакцинации.

Нина Петлянова, «Новая»

Саратов. С маской на подбородке

В городе ждут третью волну из столицы

До Саратовской области третья волна пандемии пока не дошла. В сутки ковидом заражаются около 120 жителей региона — вдвое меньше, чем осенью 2020 года. В больницах свободны 18% коек. Врачи предполагают, что заболеваемость может вырасти в начале июля: по наблюдениям медиков, обычно развитие эпидемиологической ситуации в регионе повторяет московский сценарий с опозданием на две-три недели.

За последний месяц ситуация с ковидом в Саратовской области была спокойной. Местное министерство здравоохранения сообщало, что в мае заболеваемость снизилась почти на 6%. В последний день весны было отмечено самое меньшее за полгода количество новых случаев заражения — 109 за сутки. По наблюдениям саратовского управления Роспотребнадзора в 63 процентах случаев заболевание проходило в форме ОРВИ или бессимптомно.

Минздрав подсчитал, что среди причин смерти саратовцев ковид занял третье место (6,5% летальных случаев), далеко уступая онкологии (11,7% от общего числа умерших) и болезням кровообращения (50,2%). С января по май было сокращено около 2 тысяч коек на базе 12 больниц (две трети ковидного коечного фонда).

В конце мая — начале июня местные власти отменили карантинные ограничения, касавшиеся самоизоляции для пожилых саратовцев, туристических поездок, массовых спортивных мероприятий, концертов, экскурсий.

В регионе работают около 100 пунктов вакцинации. Привились 235 тысяч человек. Это немного: первый компонент получили 24 процента жителей области, второй — 16 процентов. Минздрав надеется отчитаться о 60-процентном охвате саратовцев иммунизацией к 1 сентября. Областное правительство пообещало привившимся два оплачиваемых (за счет работодателя) выходных. Для бюджетных организаций постановление обязательно, для частников — носит рекомендательный характер. Пока это обещание не привело к росту желающих вакцинироваться.

Антипрививочные выступления в регионе не более интенсивны, чем кампания по вакцинации.

Активисты «Родительского надзора» пикетировали саратовскую приемную Вячеслава Володина с требованием запретить принудительную иммунизацию. Спикер ГД ничего не ответил.

«Вы видели, сколько в Саратове появилось машин с московскими номерами? Может быть, люди приехали на историческую родину в отпуск. А может, сбежали из-за локдауна. Плюс наши сельские жители, которые из-за введенных в Москве ограничений потеряли работу и были вынуждены вернуться домой. Как только в столице объявили дополнительные выходные, у нас понеслось: вместо падения заболеваемости начался рост», — говорит врач-реаниматолог ковидного госпиталя Алексей Долотов.

Вторым фактором риска, по мнению врача, стало ослабление санитарных мер. «В перчатках я вообще никого в общественных местах не вижу, а в масках… На эту тему есть анекдот. Пациент спрашивает: «Доктор, почему вы вставляете мне интубационную трубку в ухо?» Реаниматолог отвечает: «Потому что вы маску носили на подбородке».

«По опыту известно, что ситуация с заболеваемостью в Саратовской области отстает от московской на две-три недели. За это время у нас есть возможность подготовиться. В нашем госпитале уже открывают дополнительные койки», — говорит Долотов.

Официальная статистика начала меняться во второй половине июня. Роспотребнадзор сообщил, что с начала лета заболеваемость начала расти на 0,17 процента. Областной министр здравоохранения Олег Костин отмечает, что увеличивается доля тяжелых пациентов. Чиновник винит в этом «доступный интернет», благодаря которому граждане занимаются самолечением, до последнего оттягивая вызов врача.

Сейчас в 13 медицинских учреждениях региона развернуто 1,5 тысячи ковидных коек. 18 процентов из них свободны. Тем не менее областной минздрав принял решение открыть еще 130 коек на случай резкого увеличения числа заразившихся.

По сведениям регионального штаба по борьбе с коронавирусом на утро 22 июня, за последние сутки в регионе отмечено 122 новых случая (днем ранее было 120). У 37 заболевших обнаружена пневмония.

В стационарах лечатся около 1,2 тысячи человек, в том числе больше 390 находятся на кислородной поддержке. За последние сутки выписаны 90 выздоровевших. Сведения о количестве умерших пока не обновлялись. По информации на 21 июня, за сутки умерли десять человек (по восемь-девять летальных исходов за день отмечается в течение последней недели).

Всего за время пандемии ковидом заболели 65 100 саратовцев. Умерли 1240 человек. На пике второй волны пандемии в сутки заражались больше 270 жителей региона.

Надежда Андреева, «Новая»

Свердловская область. Средний Урал накрыла третья волна коронавируса

В Екатеринбурге и области отменяют массовые мероприятия, а больницы вновь переквалифицируют для работы с заболевшими Covid-19.

Ожидаемый общегородской выпускной и популярный среди уральцев фестиваль «Ночь Музыки» отменили. Всему виной — растущая серьезными темпами статистика по коронавирусу. Еще пару недель назад чиновники рапортовали о почти победе на вирусом — менее ста заболевших в сутки, сегодня число новых инфицированных приближается к двум сотням ежедневно.

«Ночь Музыки — 2020». Фото: URA.RU/TASS

— После онкологии у меня начались проблемы с суставами, поэтому мне назначили операцию в госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге, — жалуется Сергей, житель уральской столицы. — Я ждал ее более года, но госпиталь снова перевели в статус ковидария. Пытался сделать операцию в другом регионе, но там ждать более двух лет. С каждым днем я приближаюсь к жизни в инвалидной коляске без надежды вновь встать на ноги.

По мнению врача Александра Соловьева, руководитель лабораторных проектов ГК МЕДМА, Урал ждет взрывной рост заболеваемости коронавирусом.

— Можно ожидать, что уже к 10–15 июля еженедельно будут нуждаться в госпитализации 8000–8300 заболевших ковидом — более 1000 в сутки. Может возникнуть потребность как минимум в 15 000 коек для больных ковидом, из которых 2000 коек для тяжелых пациентов и 900 коек для нуждающихся в ИВЛ. Это очень грубый прогноз. Он учитывает, что Дельта-вариант (индийский штамм) уже доминирует и составляет более 90% случаев заболевания, — считает эксперт.

— Мы несколько суток с мужем ждали врача, — рассказала тагильчанка Оксана М., — коронавирус, в итоге подтвердили. Госпитализировать отказались из-за слишком малого поражения легких — 20%. Места держат только для тяжелых. Взяли нас в больницу только после того, как состояние мужа серьезно ухудшилось, а я стала задыхаться. После госпитализации двое суток ко мне не приходил врач. За водой нужно идти к канистре по коридору, но сил нет, таблетки даже запить нечем. Сказали, чтобы родственники принесли хотя бы парацетамол, в отделении его нет.

По данным оперштаба Свердловской области, в области развернуты 4437 коек для ковидных пациентов в 27 медицинских организациях. Данный резерв пока достаточен. Кадровый голод есть, но не более, чем по всей стране. Медикам, работающим с ковидными пациентами, продолжают платить доплаты.

В борьбе с вирусом свердловские власти по-прежнему делают ставку на вакцинацию.

«К началу учебного года необходимо привиться от коронавирусной инфекции. Нет смысла сдавать на антитела, тратить деньги. К 1 сентября все работники должны быть привиты, вне зависимости от количества антител. Допускается только справка о медотводе от врача» —

такие сообщения сегодня приходят учителям и педагогам дополнительного образования от руководства.

Не «работает» медотвод и для бюджетников, имеющих отношение к железной дороге. Там эту проблему решают своеобразно: «рекомендуют» еженедельно участвовать в онлайн мероприятии по популяризации прививки от коронавируса. В течение получаса человеку, который не хочет или не может по медицинским показаниям поставить прививку, рассказывают о ее пользе.

Сотрудникам страховых компаний, кафе, ресторанов и других учреждений из сферы обслуживания прислали письма, смысл которых сводится к одному: если вы не поставите прививку, один раз в 14 суток будете обязаны предоставлять руководителю ПЦР-тест с отрицательным результатом. Тесты нужно будет делать за свой счет.

Сегодня в Свердловской области объявили о готовности ввести обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, но только когда в регионе будет достаточный запас вакцины — больше 100 тысяч доз. По словам замгубернатора Павла Крекова, сейчас в регионе есть 45 тысяч доз.

В Свердловской области привиты первым компонентом вакцины — более 551 тысячи человек, завершили вакцинацию — 452 882 человека.

Изольда Дробина,

«Новая»

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