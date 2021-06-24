 

Шэрон Стоун резко высказалась о Мерил Стрип: “Злодеек я играю лучше”

24.06.2021, 19:04, Разное
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На актрису Шэрон Стоун обрушились с критикой в сети. Поводом стали ее цитаты из интервью изданию Zoomer, которое она дала в конце мая, и лишь на днях цитаты из него внезапно появились в Twitter. 63-летняя звезда “Основного инстинкта” говорила о себе, своей карьере и книге мемуаров, в которой среди прочего написала об искусственно создаваемой конкуренции между актрисами в Голливуде. Журналист Джоанна Шнеллер спросила Стоун, каково той было “наконец-то поработать с самой Мерил Стрип” в картине “Прачечная” в 2019 году, и получила неожиданный и довольно резкий ответ.

Мне нравится, как вы формулируете вопрос. Говорите, что это я наконец-то поработала с Мерил Стрип. Вы не сказали, что Мерил наконец-то оказалась на площадке с Шэрон Стоун или вы наконец-то начали работать вместе, – перебила Стоун интервьюера. Свою реакцию Стоун объяснила тем, что в свое время вокруг Мерил Стрип, которая недавно отметила свое 72-летие, создали неоправданный культ:

Бизнес был основан на том, что мы все должны завидовать и восхищаться Мерил, потому что только Мерил должна быть хорошей. И все должны соревноваться с Мерил. Интересно, ей самой это нравилось? – сказала Шэрон.

Мерил Стрип

Стоун отметила, что конечно Стрип – “замечательная женщина”, но есть не менее талантливые актрисы, среди которых Шэрон назвала Виолу Дэвис, Эмму Томпсон, Оливию Колман, Кейт Уинслет. И заметила, что яркие характерные роли ей, Стоун, даются лучше, чем Стрип.

Я гораздо лучшая злодейка, чем Мерил, и я уверена, что она бы так и сказала. Мерил не смогла бы сыграть в “Основном инстинкте” или в “Казино”. Я лучше в этом. И я знаю это. И она это знает. Если бы мы все работали в супермаркете, она не всегда могла бы быть кассиршей № 1, – сказала Шэрон Стоун.

Интернет-пользователи осудили Шэрон Стоун за такие нелестные высказывания о Мерил Стрип, и призвали ее “больше никогда не говорить об актрисах, которым она не ровня”. Это, кстати, правда: за свою кинокарьеру Мерил Стрип получила 30 номинаций на “Золотой глобус”, одержав рекордные 9 побед, а также 21 номинацию на “Оскар” и три победы. У Шэрон же в послужном списке есть один “Золотой глобус”, одна номинация на “Оскар” и две награды MTV.

Шэрон Стоун



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