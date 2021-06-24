В Норвегии 50% пациентов до 30 лет испытывает долгосрочные последствия легкого COVID-19



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Ученые из Университета Бергена проанализировали медицинские карты 312 человек, у которых был диагностирован COVID-19 во время первой волны заболеваемости в Норвегии. Из них 65 были госпитализированы с осложнениями, все остальными лечились на дому.

Спустя шесть месяцев наблюдений 61% всех пациентов в этой когорте по-прежнему испытывали один или несколько симптомов COVID-19. В группе амбулаторных пациентов, то есть перенесших легкое течение заболевания, о долгосрочных последствиях коронавирусной инфекции сообщили 55% участников исследования. Главным открытием было то, что больше половины этих пациентов (52%) совсем молоды — от 16 до 30 лет.

Чаще всего участники исследования жаловались на нарушения обоняния и вкуса (28%), хроническую усталость (21%), одышку (13%), проблемы с концентрацией внимания (13%) и ухудшение памяти (11%).

«Когнитивные симптомы нарушения памяти и проблемы с концентрацией внимания особенно беспокоят молодых людей, которые учатся в школе и университете. Наши результаты подчеркивают важность вакцинации в том числе для предотвращения долгосрочных последствий COVID-19», — заключили авторы исследования.

Эти выводы в целом согласуются с данными обзора 215 исследований, которые провели ученые из Великобритании, сосредоточившись на оценке долгосрочных неврологических и психиатрических симптомов после перенесенного COVID-19. Более половины пациентов после легкого течения COVID-19 сообщали о хронической усталости (55%), потери обоняния (52%), мышечных болях (45%), потере вкуса и головных болях (44%).

«Мы ожидали, что неврологические и психиатрические симптомы будут чаще встречаться в тяжелых случаях COVID-19, но вместо этого мы обнаружили, что некоторые проявления оказались более выраженными в группах пациентов после легкого течения заболевания. Похоже, что COVID-19, влияющий на психическое здоровье и мозг, является нормой, а не исключением», — сообщил ведущий автор исследования Джонатан Роджерс.