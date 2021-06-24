В мире: Как вакцина побеждает коронавирус в отдельно взятой стране

Почти принуждение к вакцинированию, пропускная система и активная государственная агитация. Это лишь часть очень агрессивных способов, с помощью которых Государство Израиль стало мировым лидером по вакцинации населения. К чему это привело и как в таких условиях эта страна переносит вспышку крайне опасного индийского штамма коронавируса?

В РФ продолжаются баталии между «прививочниками» и «антипрививочниками». Теми, кто считает, что без тотальной вакцинации коронавирус не остановить, и теми, кто уверен в том, что вакцины в лучшем случае бесполезны, а в худшем – вредны для организма. И это не просто какой-то холивар или спор о ерунде в стиле гулливеровского «остроконечники против тупоконечников». На кону сотни тысяч жизней (которые без вакцинации отправятся на тот свет), экономика (которая без вакцинации будет ввергнута в тотальный карантин и частично загнется) и, наконец, психологическое здоровье граждан.

Точку в этом споре поможет поставить не банальное убеждение (ведь значительная часть аргументов обеих сторон основана на вере), а объективные, беспристрастные цифры и процедурные примеры. Не из России, конечно, а из стран, где вакцинация продвинулась гораздо дальше, чем у нас.

Лучший стимул

Конечно, тут прямо так и подмывает привести в пример Сан-Марино – страну, население которой было тотально вакцинировано, причем в основном именно российским «Спутником V» (газета ВЗГЛЯД писала об этом). Однако, к сожалению, этот пример не очень репрезентативен, ведь в Сан-Марино живет немногим более 30 тысяч человек. В три раза меньше, чем в московских Хамовниках. Гораздо более показательным станет пример Израиля – государства, где живет девять миллионов человек.

Методы вакцинации в Израиле и в РФ серьезно различались. Отечественные власти в своей кампании по вакцинации сделали упор на сознательность населения. Людям объясняли, что прививки нужны и важны для защиты от новых заражений, но при этом никаких стимулов для того, чтобы колоться, не было. А без стимулов сознательность отступала перед многочисленными слухами о бесплодии и других карах вакцинных, которые грозили человеку после укола «Спутником V».

Израильтяне же пошли по другому пути и понадеялись на самый эффективный в истории стимул. Нет, не страх – соблазн.

Кампания по вакцинации началась во второй половине декабря. Перед властями стояло две задачи. Первая – обеспечить страну бесперебойными поставками вакцин. Вторая – убедить народ массово вакцинироваться. И соблазн помог в решении обеих задач.

Достать вакцины действительно было непросто – российский «Спутник V» Запад не принимал, а у производителей рупопожатных вакцин – Moderna, Pfizer, AstraZeneca – поставки были расписаны на месяц вперед. И тогдашний премьер Израиля Биньямин Нетаньяху просто заключил с компанией Pfizer взаимовыгодное соглашение – она дает израильтянам нужные объемы вакцины по ценам выше рыночных и вдобавок получает всю информацию по вакцинации израильтян и ее влиянию на эпидемиологическую ситуацию. То есть Pfizer, по сути, заимел колоссальный испытательный полигон в девять миллионов душ.

Проходи по зеленому

Что же касается стимулирования населения, то к декабрю 2020-го в Израиле действовал уже третий по счету локдаун. Жителям было запрещено ходить в гости (за исключением ближайших членов семьи), запрещалось уходить более чем на километр от дома (были, конечно, исключения – например, если человек поехал вакцинироваться), прекратили работать торговые и развлекательные структуры. Рестораны работали исключительно на доставку.

Понятно, что израильтяне не хотели жить в таких условиях – и им сказали, что они не будут, если только вакцинируются.

В то время, как российские политики и эксперты вели дискуссии на тему ковидных паспортов (что это такое, не станут ли они дискриминацией), израильтяне их в феврале просто ввели. И только обладатели этих так называемых зеленых пропусков (которые выдавались через неделю после приема второй дозы вакцины) получили возможность посещать тренажерные залы, отели, бассейны, концерты и места религиозного поклонения. В марте только по «зеленым пропускам» начали пропускать в бары и рестораны.

Понятно, что когда ты сидишь в карантинной норе и смотришь, как твой сосед вакцинировался и живет нормальной жизнью, то к нему очень хочется присоединиться. Особенно в ситуации, когда по-еврейски ненавязчиво тебя к этому склоняет все вокруг. Не только сосед, но и местные больницы. Как рассказывают сами граждане Израиля, к ним поступали эсэмэски из медучреждений с примерно следующим содержанием: «Вы записаны на вакцинацию в такой-то день на такое-то число. Если по каким-то причинам Вы не можете прийти, то перезвоните нам, и мы назначим другую удобную для вас дату».

И народ повалил. Уже к 12 января израильтяне получили два миллиона доз, а к 25-му – четыре миллиона. К 1 апреля число доз достигло 10 миллионов и примерно застыло на этой отметке. То есть пять миллионов израильтян (значительная часть взрослого населения и абсолютное большинство пожилых) привилось. И это очень быстро отразилось на эпидемиологической ситуации.

Тут нужно понимать, что когда вы оцениваете статистику больных коронавирусом, то надо смотреть не столько на число заразившихся за весь период эпидемии, сколько на число зараженных в данный конкретный момент. Именно этот показатель определяет эпидемиологическую ситуацию в стране. Пиковое значение в Израиле было 5 февраля – 84 784 человека. К 13 марта их число сократилось более чем в два раза – до 35 712 человек. А потом этот показатель вообще рухнул вниз.

К середине апреля число болеющих сократилось в 10 раз (до трех с лишним тысяч), а к 3 июня в Израиле насчитывалось всего 198 больных коронавирусом. Количество новых случаев заражения упало до 15. В результате 1 июня был отменен «зеленый пропуск», а 15 июня – масочный режим.

Пришел индийский штамм – ну, вернули маски

В июне мир накрыла новая волна, связанная с распространением индийского штамма (на Западе его политкорректно называют дельта-штаммом). Но Израиль оказался к ней готов. «85% взрослого населения страны вакцинировано двумя дозами, к ним нужно прибавить и переболевших, которые получили одну дозу препарата. Это огромные показатели, они превышают чуть ли не на 20% следующую страну, находящуюся в списке», – говорит израильский эпидемиолог Ран Балицер.

С 17 июня в стране действительно начался резкий рост числа больных, и к 23 июня их число достигло аж 552 человек. Напомним, на девять миллионов населения. Для сравнения: в РФ же к этому дню болеют более 335 тысяч. То есть в 37 раз больше, если считать на душу населения. А все потому, что израильтяне вакцинированы, а вакцинированных людей если индийский штамм и настигает, то лишь в легкой форме.

Да, после начала распространения нового штамма израильтяне вводят новые меры безопасности. Нет, не закрывают все опять, не сажают людей на карантин – они лишь возвращают масочный режим, а также ужесточают контроль в аэропорту. Например, в РФ прилетающий из-за границы может сдать ПЦР-тест как сразу в аэропорту, так и потом в городе. В Израиле же обязательна сдача сразу в аэропорту, дабы потенциальные больные не разгуливали несколько дней по городу.

Более того, израильтяне собираются дрессировать путешественников. На сегодняшний момент ряд стран (в том числе Россия) включен там в так называемую красную зону. Все, кто возвращается из этих государств, должны пройти двухнедельный карантин дома (даже если они привиты). Сейчас же власти планируют ввести штрафы для тех, кто посещает «запретные» страны без разрешения (а оно выдается лишь в исключительных случаях). Тех, кто, по словам министра здравоохранения страны Ницана Горовица, «угрожает здоровью граждан Израиля». Сумма штрафа эквивалентна примерно 110 тысячам рублей. Представим на секунду, что такой штраф получает, например, российский турист, который возвращается из охваченной эпидемией Турции. Помогло бы это российским властям снизить импорт вируса в страну?

Наконец, по причине того, что новым штаммом заболевают в большей части невакцинированные дети, власти срочно начали вакцинацию подростков от 12 до 15 лет. Да, пока что темпы невелики – по некоторым данным, лишь один из 30 получил первую дозу – однако если правительство страны подойдет к вакцинации детей с тем же креативом, что и к вакцинации взрослых, то процесс там пройдет на ура.

Будем надеяться, как и в России.

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