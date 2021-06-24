 

Попова назвала необходимый срок для выработки антител после «Спутника Лайт»

24.06.2021, 18:50, Новости дня
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После вакцинации «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть новая вакцина «Спутник Лайт», для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая – нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», – рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24», информирует РИА «Новости».

Она уточнила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса. 



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