Попова назвала необходимый срок для выработки антител после «Спутника Лайт»

После вакцинации «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть новая вакцина «Спутник Лайт», для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая – нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», – рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24», информирует РИА «Новости».

Она уточнила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса.