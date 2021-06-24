Самолет Красноярск-Сочи экстренно сел в Новосибирске из-за срабатывания пожарного датчика

Летевший из Красноярска в Сочи самолет авиакомпании Nordwind экстренно сел в новосибирском аэропорту Толмачево из-за срабатывания пожарного датчика, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В полете высветилось табло «Пожар в первом багажном отделении», после выполненных процедур экипажем табло погасло, признаков пожара, задымления нет. Экипаж принял решение садиться в Толмачево для осмотра воздушного судна», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что представительством авиакомпании пассажирам были оказаны все услуги, в том числе было предоставлено питание и вода. «Через 30-40 минут прилетит резервный борт авиакомпании Nordwind, и после подготовки пассажиры улетят», – сказал собеседник агентства, добавив, что на самолете, который совершил экстренную посадку, неисправность датчика не обнаружили.

Уточняется, что по факту инцидента начата доследственная проверка с целью установления обстоятельств произошедшего, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Кроме того, в ведомстве добавили, что на борту воздушного судна находились 178 пассажиров, из них 39 детей и семь членов экипажа.

Ранее пассажирский самолет из Санкт-Петербурга Airbus А-321, у которого сработал датчик неисправности шасси, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.