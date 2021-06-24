 

В Балтийском янтаре возрастом 50 миллионов найден новый вид ископаемого гриба-паразита

24.06.2021, 18:48, Разное
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Международная группа ученых обнаружила в Балтийском море ранее не известный науке вид ископаемого гриба-паразита. 50 миллионов лет назад он заражал тела насекомых, меняя их поведение и впоследствии убивая их.
Грибы-паразиты составляют огромную часть флоры планеты, однако до сих пор исследователи не изучили всех его видов. Тем более уникальным является открытие нового, не известных микроорганизмов. Международная группа ученых выявила так называемый Allocordyceps baltica в водах Балтийского моря. Их возраст составляет примерно 50 миллионов лет.

Частицы ископаемого микроорганизма содержались в янтаре, найденный артефакт оказался одним из самых древних грибов. Его местом обитания были на заре эволюции тельца муравьев-древоточцев. Причем паразиты могли даже влиять на поведение насекомых, благодаря чему грибам удавалось увеличить свою популяцию. Вероятнее всего, иммунитет именно этого вида муравьев был самым уязвимым для грибковых патогенов.

Попадая в организм насекомого, споры грибов прорастают внутрь и получают своеобразный контроль над ними. Вследствие этого, муравьи подыскивают все большее количество растений, необходимых именно паразитирующим микроорганизмам. После выполнения своей функции, нужной Allocordyceps baltica, насекомое погибает. Дальнейшие исследования помогут ответить на вопросы относительно лучшего понимания симбиоза насекомых и грибковых микроорганизмов.

Источник: poisknews.ru



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