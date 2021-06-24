Лариса Гузеева подарила детям на 16-летие поход на стриптиз

Ведущая Лариса Гузеева рассказала, что подарила своим детям на 16 лет поход на стриптиз. В рамках программы «Давай поженимся» она объяснила, как это отразилось на их жизни.

Телесваха Роза Сябитова на съемках очердного эпизода раскритиковала потенциального жениха за то, что он является владельцем стриптиз-клуба. По мнению соведущей Гузеевой, такой бизнес должны вести мужчины более старшего возраста. Кроме того, людей, занятых на данной работе, сложно назвать примерными семьянинами.

Лариса Гузеева решила заступиться за жениха. Ведущая заявила, что подарком на 16-летие для ее дочери и сына стал поход на эротическое шоу. Для наследника Гузеева заказала выступление самой красивой стриптизерши Москвы. Когда 16 лет исполнилось дочери, ведущая отвезла ее в Париж на шоу Диты фон Тиз. Последняя считается одной из лучших танцовщиц эротических танцев в мире.

После просмотра данных шоу дети Гузеевой не стали какими-то неправильными людьми.

Источник: www.youtube.com