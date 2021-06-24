 

“Онлайн-кредиты под 1500% годовых”. СБУ разоблачила схему вымогательства денег по несуществующим кредитам

24.06.2021, 18:46, Новости дня
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По данным спецслужбы, схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, они оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. При этом размер “годовых” составлял более 1500%.

“В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой. От деятельности псевдоколлекторов пострадали более 60 тыс. человек”, – говорится в сообщении.

Установлено, что организаторы схемы привлекли более 50 так называемых “телефонных коллекторов”, которые звонили “должникам” и психологически давили на них.

Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о задолженности и пене.

Во время обысков в офисных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами; почти 50 единиц компьютерной техники, с которой они администрировали базы “клиентов” и вели учет “долгов”; документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.

Правоохранители готовятся сообщить злоумышленникам о подозрениях. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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