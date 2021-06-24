Новорожденного сына Павлика зарегистрировали под фамилией, которая на одну букву отличается от фамилии отца. Фото

В документе указаны имя, отчество и фамилия ребенка, а также дата его рождения на украинском языке: “Павлик Михайло Вікторович, 15 червня 2021 року”.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Сам артист в социальных сетях (Facebook и Instagram) на украинском языке пишет свою фамилию через “і” – “Павлік”. Точно также он указан и на концертных афишах.

Старший сын Павлика от первого брака Александр также в социальных сетях пишет свою фамилию через украинскую букву “i”.

15 июня в посте, посвященном рождению сына, Виктор Павлик писал, что родился “Михасик Павлік”.

Супруга Павлика после регистрации брака не стала менять фамилию и остается Репяховой.

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Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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