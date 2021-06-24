Посол США в РФ вернулся в Москву

В комментарии агентству дипломат заявил, что рассчитывает на сотрудничество с российским представительством с целью установить стабильные и предсказуемые отношения между РФ и США.

Он сказал, что два государства должны сотрудничать в сферах, где они имеют общие интересы, и вести “открытый и откровенный диалог” по вопросам, где есть разногласия.

“Я буду продолжать выступать за демократию, за права человека, за свободные и открытые средства массовой информации в Соединенных Штатах, в России и во всем мире”, – добавил Салливан.

Контекст:

Возвращение послов США и РФ Салливана и Анатолия Антонова на работу в свои дипломатические миссии “в ближайшее время” анонсировал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом. “Когда конкретно – завтра, послезавтра – вопрос чисто технического характера”, – отмечал он.

Российско-американские отношения обострились после интервью Байдена ABC News, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. В день выхода материала МИД России вызвал своего посла Анатолия Антонова для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

16 апреля глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что помощник Путина Юрий Ушаков после введения Соединенными Штатами нового пакета санкций порекомендовал послу США Салливану поехать в свою столицу и “провести там подробные, серьезные консультации”.

20 апреля Госдеп сообщил об отъезде Салливана из России “на несколько недель”. Посол, по информации Axios, сначала отказывался уезжать.

20 июня стало известно, что Антонов отбыл в США.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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