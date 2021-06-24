Нардеп Палица: Закон о налоговой амнистии – это налоговый террор власти против украинцев

“Конечно, наша депутатская группа не голосовала за этот закон, ведь он полностью пренебрегает конституционными правами людей. Каждый украинец теперь должен доказывать, что заработал свое состояние законно. А это является прямым нарушением презумпции невиновности каждого гражданина. Крайне цинично, что принятый провластным большинством закон требует повторного налогообложения сбережений, за которые уже уплачены налоги. Нарушаются не только принципы социальной справедливости, но и украинское законодательство”, – заявил Палица.

Он добавил, что правительство отбирает у людей часть их сбережений и подвергает их риску преследования, так как вся информация поступит налоговикам, а с учетом коррупции а это системе, эти данные могут стать поводом для шантажа.

“Новый закон – это не что иное, как налоговый террор действующей власти против украинцев! Забирая у людей часть сбережений в качестве налога, правительство не дает взамен ничего: ни конфиденциальности информации о гражданах, ни иммунитета от расследований правоохранителей. Также государство никоим образом не гарантирует сохранение амнистированных средств украинцев, защиту от инфляции и инвестирование в надежные доходные активы. Вот такова истинная сущность нового закона. Ни одного реального шага к уменьшению теневой экономики, в существовании которой виновна как раз именно власть, а не украинцы”, – написал политик.

Нардеп убежден, что для выхода бизнеса из тени необходимо доверие граждан к государству. Для этого власть должна обеспечить верховенство права, гарантировать бизнесу стабильное и понятное налоговое законодательство, снизить налоги и побороть коррупцию.

“Следует четко различать эти вещи: конфискация части сбережений украинцев не приведет к детенизации работы бизнеса. Люди продолжат получать зарплаты в конвертах, а бизнес – работать в тени”, – заявил Палица.

Он считает, что сбережения не должны облагаться налогами, их нужно просто задекларировать, и часть таких денег должна быть инвестирована в защищенные государством финансовые инструменты.

“Налоговая амнистия должна быть безусловной. Никаких проверок законности приобретения средств или имущества, никаких расследований и преследований со стороны правоохранителей. Государство должно предоставить украинцам 100% защиту от утечки персональных данных. И, в конце концов, амнистия должна быть добровольной и проводиться в несколько этапов. Ведь успех первой волны может привлечь к следующим миллионы граждан”, – написал нардеп.

Палица призвал президента ветировать закон.

“Закон необходимо вернуть в парламент на доработку. И начать внесение изменений следует со слова “амнистия”. Украинцы – не преступники! Им не нужно помилование от наказания”, – подчеркнул он.

Контекст:

Проект закона №5153 о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет, который называют “законом о налоговой амнистии”, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 15 июня. Документ предусматривает проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по подсчетам Министерства экономики Украины, в 2019 году уровень теневой экономики составил 29% от объема официального ВВП, а в I квартале 2020 года – 31%.

После принятия закона о налоговой амнистии представитель МВФ сообщил, что эксперты Фонда анализируют документ на предмет невозможности использовать его для отмывания средств и коррупции.

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