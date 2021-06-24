 

Белоруссии пообещали новые санкции: Будет больно

24.06.2021, 18:38, Разное
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Ограничения коснулись белорусского экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений. Европейские политики назвали санкции реакцией на серьезные нарушения прав человека, репрессии против оппозиционеров и журналистов, а также на принудительную посадку лайнера Ryanair в Минске и последовавшее за ней задержание экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

По подсчетам эксперта Ирины Юзвак, потери белорусской экономики от уже принятых Западом ограничений могут составить до 7% ВВП. В случае введения дополнительных санкций против Мозырского нефтеперерабатывающего завода и “Беларуськалия” (производитель минеральных удобрений. – Прим.ред.) потери составят от 12% до 14% ВВП.

Старший аналитик компании “Альпари-Евразия” Вадим Иосуб предположил, что это не последние санкции Евросоюза. Специалист заявил, что руководство Белоруссии скоро совершит очередной необдуманный шаг, который приведет к ухудшению отношений с Западом и новым ограничениям. “Будет больно”, – приводит слова эксперта издание “Белорусский партизан”.

Ранее “Дни.ру” написали о том, как президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новые ограничения ЕС. Политик назвал их знаком бессилия Запада и сообщил о готовности ввести военное положение в некоторых регионах для спасения экономики от кризиса.



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