 

Россияне массово отказываются отдыхать в Краснодарском крае из-за новых ограничений в регионе

24.06.2021, 18:38, Разное
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Российские туристы массово аннулируют путёвки на отдых в Краснодарском крае. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, причиной этой тенденции является введение в регионе новых ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Глава АТОР отметила, что буквально через полчаса после сообщений о новых мерах туроператоры стали получать огромное количество обращений от граждан с просьбой отменить туры. При этом россияне выражали возмущение и негативные эмоции в связи с ограничениями, сообщает телеканал “360”.



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