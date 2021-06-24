Россияне массово отказываются отдыхать в Краснодарском крае из-за новых ограничений в регионе

Российские туристы массово аннулируют путёвки на отдых в Краснодарском крае. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, причиной этой тенденции является введение в регионе новых ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Глава АТОР отметила, что буквально через полчаса после сообщений о новых мерах туроператоры стали получать огромное количество обращений от граждан с просьбой отменить туры. При этом россияне выражали возмущение и негативные эмоции в связи с ограничениями, сообщает телеканал “360”.