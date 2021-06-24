Мнение: «Второй вопрос к Михаилу Мурашко»

Здравствуйте

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Информация из Статьи: «Четыре региона ввели обязательную вакцинацию. Самое актуальное на 17 июня»

«Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации 60% работающих в сферах услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, образования и культуры.

До 15 июля сотрудники указанных сфер бизнеса должны получить первую дозу прививки, а до 15 августа — вторую.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков пояснил, что за нарушение этих предписаний будут штрафовать: индивидуальных предпринимателей — на сумму до 50 тыс. руб., организации — до 300 тыс. руб. При повторном нарушении сумма штрафа может повыситься до 1 млн руб.

В след за Москвой подобные меры обязательной вакцинации ввели в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине. Не исключают принятия такой меры и в Амурской области, но решение пока не принято.»

https://www.rbc.ru/society/17/06/2021/5e2fe9459a79479d102bada6?from=materials_on_subject

Уважаемый Михаил Альбертович!

Вопрос такой: «Какой модели у Вас калькулятор?»

Вопрос не праздный. Накопилось много примеров, когда подсчеты Минздрава России мягко говоря расходятся с реалиями. А реалии таковы, что ВАКЦИНАЦИЯ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОБАВЛЯЯ ТОЛЬКО ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

Но при этом ВВОДИТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ.

Что абсолютно нелогично, исходя из той статистики, которую сам Минздрав России обнародует (ниже по тексту примеры с точными доказательствами о том, что вакцинированные чаще болеют, чем невакцинированные, и о том, что тяжесть болезни не уменьшается)

Примеры:

1. К 31 марта 2021 года данные заражаемости коронавирусом были 0,1 % среди провакцинированных. (подробнее в https://www.vesti.ru/article/2544577 )

К 14 июня 2021 года эти данные, именно среди провакцинированных, стали уже 0,7 – 0,8 %. (подробнее в https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60c69ba29a79478e40b1bf9f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D )

В 7- 8 раз увеличился за 2,5 месяца процент заболевших среди провакцинированных. Резкая отрицательная динамика.

НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ВВОДИТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

2. Доказано, что средняя вероятность заболеваемости для невакцинированных составляет 0,216 % в месяц, а для вакцинированных составляет 0,333 % в месяц. Доказательство исключительно из данных Минздрава России.

Об этом подробно в Статье «Первый вопрос к Михаилу Мурашко»

При вакцинации увеличивается заболеваемость.

НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ВВОДИТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

3. При этом голословный тезис о том, что вакцинированные болеют в основном легко-бессимптомной формой, который СМИ муссируют по просьбе Правительства, не соответствует официальной статистике тех же Правительственных ведомств.

Как было примерно 20-24% средне-тяжелых форм и 76-80 % бессимптомно-легких форм до начала вакцинации, так и осталось то же самое в статистике среди вакцинированных. Об этом подробно со всеми ссылками в Статье ««Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ»

Вакцинация не спасает от средне-тяжелых форм коронавируса.

НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ВВОДИТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Люди! Поймите, пожалуйста, и провакцинированные и непровакцинированные, что кроме дисциплины на настоящий момент Вас ничего не спасет.

При этом дисциплина это не только ношение масок и перчаток и соблюдение дистанции. Самое главное – это НЕОБЩЕНИЕ друг с другом в тесном невиртуальном кругу.

Это закрытие любых увеселительных и развлекательных мероприятий (в том числе и Выпускных Вечеров в школах). Это полное закрытие всех поездок в Египты, Турции и прочие страны. Это максимальное переведение всех на удаленную работу. И прочее, и прочее, и прочее …

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Кстати, может и Вас, Уважаемый Михаил Альбертович, и весь Минздрав еще не полностью информируют Ваши сотоварищи на местах о всех реалиях.

Тогда позвольте привести данные из беседы с официальным лицом новосибирского центра «Вектор», данные из Статьи РБК от 08 апреля 2021 года ««Вектор» объяснил случаи заболевания COVID-19 после вакцинации»

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/606e7e019a7947edba9e3ffa

«Заболевание COVID-19 части добровольцев, испытывавших вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», после вакцинации является обычным делом для всех вакцин против этого вируса. Об этом «Известиям» рассказал директор центра Ринат Максютов.

«После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса», — объяснил он. По словам Максютова, во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой дозы заболели 20.»

!!!!!!!! ВДУМАЙТЕСЬ В ЭТИ ДАННЫЕ: ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ЗАБОЛЕЛИ 20 из 150, ЭТО 13,333 % !!!!!!!!

Для сравнения в России с начала эпидемии всего заразилось менее 4% населения. (если точно, то 3,571 % на 14 июня 2021 года)

Может это какая-то ошибка, описка или случайно просочившиеся реальные данные, но известно, что РосБизнесКонсалтинг к публикации фейков не склонен. И опровержений этой информации НЕТ!

P.P.S. Уважаемый Михаил Альбертович!

Вы хоть понимаете, что на Ваш калькулятор ориентировано всё Правительство России, Правительства всех субъектов Российской Федерации, все официальные лица, все официальные СМИ. Все они лишь повторяют выданную Вами информацию, не перепроверяя её. Все воспринимают эту информацию Минздрава России на веру и на основании этого делают (зачастую ошибочные) действия.

К вопросу о модели калькулятора расскажу анекдот:

Гаишник Мужика останавливает, говорит «Откройте багажник».

Мужик молча открывает багажник.

Гаишник видит в багажнике: автомат Калашникова лежит.

Гаишник спрашивает Мужика: «Что это?»

Мужик: «Это калькулятор»

Гаишник: «Чего вы меня дурите! Я знаю, что такое калькулятор. Он такой квадратненький с дисплеем и кнопочками.»

Мужик: «Все правильно. Квадратненький с дисплеем и кнопочками – это калькулятор для предварительных подсчетов. А тот, что у меня в багажнике – это калькулятор для подсчетов окончательных»

Поэтому, Уважаемый Михаил Альбертович, и возникает к Вам вопрос:

«Какой модели у Вас калькулятор? Квадратненький с дисплеем и кнопочками? Или модель для окончательных подсчетов?»

Может такой моделью калькулятора пользуется весь Минздрав России? Случайно ли появилась такая модель? Может не случайно? Может это была гуманитарная помощь от Джо Байдена?

Может у Вас калькулятор просто сломался, и этим шприцы в руках врачей Вы превращаете в калькуляторы для окончательных подсчетов?

P.P.P.S. Для читателей (на всякий случай для тех, кто любит над Россией подтрунивать) информация:

Вакцины в других странах не лучше, а по всей видимости, хуже Российских. Есть много фактов на эту тему. Прочитайте, например, Статью «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» или Статью «Израильские минимумы коронавируса – не чудо всеобщей вакцинации, а подарок Погоды. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.»

Ссылки на статьи с интересной информацией про коронавирус есть в Статье-каталоге «Список Статей про КОРОНАВИРУС (в алфавитном порядке)»

P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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