Amnesty International признала Егора Бероева жертвой карательной медицины

Международная правозащитная организация Amnesty International присвоила российскому актеру Егору Бероеву статус жертвы карательной медицины и узника совести одновременно.

Свое решение правозащитники объяснили стремлением российских властей провести над артистом бесчеловечный эксперимент в период пандемии COVID-19.

Эксперты Amnesty International полагают, что Егор Бероев длительное время подвергался гонениям и беспрецедентному психологическому давлению за отстаивание общемировых либеральных ценностей. После предложения о насильственной вакцинации у артиста резко ухудшилось самочувствие и все чаще стала проявляться склонность к иррациональному мышлению. Кампания национальной травли, развернутая в социальных сетях российскими властями, должна была вынудить диссидента покончить с правозащитной деятельностью и выдавить его из страны, считают в правозащитной организации.

– Полицейский режим России продолжает ущемлять права и свободы своих сограждан. Теперь репрессивная машина добралась до самой беззащитной категории населения. Посещение ресторанов и баров это право каждого голодного человека вне зависимости от его убеждений, цвета кожи и религиозных предпочтений. И оно не может быть ничем попрано в угоду властных представлений о безопасности общества. Введение тоталитарных ограничений под предлогом мнимой опасности возрождает советский ГУЛАГ и ведет к обесцениваю человеческой жизни, — заявил представитель Amnesty International Нетсанет Белай.

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