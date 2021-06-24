Зачем огородники перед сбором чеснока завязывают ботву в узел (когда собирать чеснок и как правильно его хранить)

Каждая хозяйка знает, что чеснок – один из важнейших продуктов на кухне круглый год. Без него будет трудно приготовить многие блюда. К тому же чеснок очень полезен как профилактика простудных заболеваний. Выращивая эту культуру, многие огородники связывают листву чеснока в узлы. Пора раскрыть этот «секрет».

На что влияет связывание чесночной ботвы?

Формирование головки чеснока происходит одновременно с развитием и ростом листовой массы. В середине лета начинается постепенный отток полезных веществ из надземной части в чесночины.

Если вовремя связать листья, то они стареют и отмирают менее интенсивно, чем, например, у лука. Завязав перья в узлы, вы можете в разы ускорить формирование головок чеснока и собрать хороший урожай в удобное для вас время. Помимо этого, многие огородники говорят, что головки чеснока у растений, на которых были завязаны листья, вырастают большими и хранятся дольше.

Когда и как можно связать листовую массу чеснока?

Листья можно завязать в узел через несколько недель после среза стрелки, которая начинает закручиваться за 5-7 дней до сбора урожая. Кстати, чтобы не повредить растение, стрелку следует не выдергивать, а срезать или аккуратно ломать, отступая 3-5 см от верхнего листа. Вы можете оставить несколько стрелок на семена, что позволит более точно определить время сбора урожая. Как только стрелки начнут выпрямляться, можно начинать вязать листья в узел и вскоре убирать урожай. Чаще всего это делают в середине июля.

Узел ботвы формируется только из верхних листьев культуры. Если они слишком длинные, вы можете завязать два узла вместо одного. Не нужно сильно перетягивать растение, чтобы не повредить другие части чеснока. Некоторые огородники даже плетут косу, но это сложнее и потребует некоторого времени.

Чеснок желательно перевязать в перчатках, чтобы не повредить руки об острые края листьев.

Как подготовиться к сбору урожая

Во время активного созревания чеснока огородники советуют произвести некоторые манипуляции, которые будут стимулировать созревание урожая. Это также поможет подготовить растения к сбору урожая:

За месяц до выкапывания чеснока полив следует уменьшить. За 10-14 дней до сбора урожая следует полностью прекратить внесение влаги, чтобы головки не загнили.Примерно за одну неделю нужно срезать пожелтевшие листья.За 2-3 дня до уборки урожая нужна прополка и рыхление грунта на грядке.Стрелки чеснока завязываются, а только потом срезаются. Это необходимо для того, чтобы чеснок не тратил силы на созревание семян, а направил их на развитие головок.

Сбор урожая можно начинать уже тогда, когда на поверхности начнут появляться стрелки. Однако есть одно условие: их длина должна быть не менее 13-15 см. На этом этапе их нужно сломать, но не выбрасывать. Ведь они являются индикаторами зрелости овощной культуры. Внимательно осмотрите их. Когда подготовленные стрелки полностью плоские (слегка закручены), значит, пора собирать чеснок.

Как правильно собирать озимый и яровой чеснок

Нет разницы между уборкой ярового чеснока, посаженного весной, и озимого чеснока, который был высажен в зимне-осенний период. Поэтому важно придерживаться основных правил и схем проведения сбора урожая.

Лучше всего собирать чеснок утром или вечером, когда солнце не такое активное. В этом случае погода должна быть сухой, теплой. Не рекомендуется собирать урожай в дождливую и влажную погоду.

Чтобы правильно выкопать головки чеснока из земли, нужно взять лопату или вилы и аккуратно подкопать под растение. В этом случае инструмент следует вогнать в землю под прямым углом (90 градусов). Если сделать это не правильно, то можно повредить луковицы.

Не рекомендуется просто вырывать их из земли, предварительно не выкопав. Фактически, если почва сухая, то стебель может просто оторваться, а головка чеснока останется в земле. Оптимальный вариант – аккуратно выкопать урожай.

Хранение урожая

В деревнях урожай чеснока чаще всего держат на чердаке или в сарае. Сверху головки прикрывают утеплителем. Их перегрев и промерзание в одинаковой степени негативно сказывается на качестве чеснока. Это может привести к началу процесса гниения.