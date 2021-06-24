Ученые напомнили о пользе вареного и печеного картофеля

Журнал Nutrients публикует результаты научного исследования, авторы которого утверждают, что для людей с гипертонией очень полезно употреблять в пищу вареный и печеный картофель.

Ученые в процессе экспериментов выяснили, что этот простой и дешевый продукт питания способствует снижению артериального давления. Дело в том, что в приготовленном таким образом картофеле сохраняется достаточно большое количество калия.

Однако это вовсе не касается классического картофеля фри, говорят эксперты. Там результат может быть противоположный. Исследования проводились в группе добровольцев. Та часть участников тестов, которые постоянно употребляли картошку в вареном или печеном виде, чувствовала улучшения в своем организме.