 

Ученые напомнили о пользе вареного и печеного картофеля

24.06.2021, 18:02, Новости дня
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Журнал Nutrients публикует результаты научного исследования, авторы которого утверждают, что для людей с гипертонией очень полезно употреблять в пищу вареный и печеный картофель.

Ученые в процессе экспериментов выяснили, что этот простой и дешевый продукт питания способствует снижению артериального давления. Дело в том, что в приготовленном таким образом картофеле сохраняется достаточно большое количество калия.

Однако это вовсе не касается классического картофеля фри, говорят эксперты. Там результат может быть противоположный. Исследования проводились в группе добровольцев. Та часть участников тестов, которые постоянно употребляли картошку в вареном или печеном виде, чувствовала улучшения в своем организме.



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