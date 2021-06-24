В РФ представлен новый прототип базовой станции связи 5G

Представители ГК «Ростех» продемонстрировали в экспертной среде новый прототип отечественной базовой станции для современной беспроводной связи пятого поколения. Это еще одно достижение российских ученых и инженеров в деле развития 5G-технологий.

По словам специалистов, после того, как из данного прототипа будет создана рабочая модель, она смоет обеспечивать беспроводную связь сразу в трех высокочастотных диапазонах. Минимум здесь составит 3,3ГГц, а максимум – 5 ГГц.

Напомним, что ранее Россию критиковали за то, что под связь пятого поколения государство не готово выделить лучшие частоты. Похоже, эта проблема начинает решаться. При этом разработчики полагаются преимущественно на отечественные технологии.