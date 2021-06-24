 

В РФ представлен новый прототип базовой станции связи 5G

24.06.2021, 18:02, Новости дня
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Представители ГК «Ростех» продемонстрировали в экспертной среде новый прототип отечественной базовой станции для современной беспроводной связи пятого поколения. Это еще одно достижение российских ученых и инженеров в деле развития 5G-технологий.

По словам специалистов, после того, как из данного прототипа будет создана рабочая модель, она смоет обеспечивать беспроводную связь сразу в трех высокочастотных диапазонах. Минимум здесь составит 3,3ГГц, а максимум – 5 ГГц.

Напомним, что ранее Россию критиковали за то, что под связь пятого поколения государство не готово выделить лучшие частоты. Похоже, эта проблема начинает решаться. При этом разработчики полагаются преимущественно на отечественные технологии.



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