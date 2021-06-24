Детская депрессия может обернуться проблемами со здоровьем и социализацией



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Ученые из США, Швеции и Швейцарии проанализировали данные продольного 22-летнего исследования Great Smoky Mountains по оценке состояния психического здоровья более 1,4 тысячи детей из Северной Каролины. Начиная с 1993 года участники от 9 до 16 лет проходили интервьюирование, наблюдения за ними продолжались и во взрослом возрасте тоже.

Оказалось, что от депрессии страдает каждый двенадцатый ребенок, причем у девочек она диагностируется чаще, чем у мальчиков. Это заболевание тесно связано с широким спектром показателей благополучия в будущем: у детей, которые страдают этим распространенным психическим расстройством, больше шансов иметь проблемы со здоровьем, семейной жизнью и соблюдением законов, они реже достигают значительных успехов в карьере.

Примечательно, что в особую группу риска входят дети, у которых была впервые диагностирована депрессия в подростковом возрасте и длилась несколько лет.

«Это было довольно неожиданное открытие, с учетом представлений о том, что более раннее начало депрессии может быть связано с худшими результатами в будущем», — отметили авторы исследования.

Другим открытием было то, что дети с депрессией, получившие квалифицированную помощь, с меньшей вероятностью будут иметь трудности с психическим и физическим здоровьем с будущем, однако они не избавлены от других проблем. В частности, в этой группе детей отмечен высокий уровень употребления психоактивных веществ во взрослом возрасте. Ученые предположили, что медицинская поддержка таких детей не может быть панацеей сама по себе.

«Депрессия — это обычная проблема детства, которая, к сожалению, часто остается незамеченной взрослыми, включая родителей, учителей и педиатров. В реальном мире большинство детей с депрессией вообще никогда не получают никакого лечения и вынуждены справляться с этой проблемой самостоятельно», — сообщил ведущий автор исследования, профессор кафедры психиатрии Университета Вермонта Уильям Коупленд (William Copeland).