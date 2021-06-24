В Тверской области за год отремонтировали 480 км дорог

В прошлом году в Верхневолжье, в том числе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», введено в эксплуатацию 480 км дорог регионального и местного значения. Дорожная отрасль стала одной из тем отчета губернатора Игоря Рудени о деятельности регионального правительства в прошлом году.

По нацпроекту отремонтировали 61 км местных дорог и более 180 км региональных, включая участки трасс Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск, Торжок – Осташков и другие. Об этом сообщается на сайте правительства Тверской области.

Как отметил Руденя, в этом году планируется в нормативное состояние привести 561 км дорог. Также, как подчеркнул глава региона, в 2020 году начались подготовительные работы по реализации крупных проектов развития дорожной инфраструктуры.

«Благодаря поддержке президента и правительства Российской Федерации мы переходим в практическую плоскость реализации проекта строительства Западного моста в городе Твери. Проектом предусмотрено не только возведение самого моста через реку Волгу, но и реконструкция двух путепроводов – железнодорожного и автомобильного, а также устройство автомобильных развязок. Кроме того, в этот проект добавился целый блок – строительство еще одной трассы с мостовым переходом, которая соединит улицу Фрунзе с Петербургском шоссе», – сказал губернатор.

Уникальным проектом в сфере транспорта, реализованном в прошлом году и опыт внедрения которого перенимают другие регионы, Руденя назвал новую модель пассажирских перевозок.

Сегодня в тверской агломерации на 85 маршрутах работает 471 автобус, обеспеченный системами комфорта и безопасности. Во многом, как сказал глава региона, благодаря внедрению новой транспортной модели число пассажиров, перевезенных общественным автомобильным транспортом, в регионе выросло в 2020 году на 86%.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что проект стал успешным. Синие автобусы с фирменным логотипом «Транспорт Верхневолжья» стали новой визитной карточкой нашего региона», – подчеркнул Руденя.

В июле новая модель начнет работать в Ржевской, Зубцовской, Старицкой и Кимрской агломерациях. 114 новых автобусов будут обслуживать 110 маршрутов.