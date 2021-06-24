 

Разработчик допустил поступление в оборот препарата от COVID в виде жвачки

24.06.2021, 17:52, Новости дня
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Работа над вакциной от COVID-19 в форме жвачки идет по графику, не исключено, что она поступит в гражданское обращение, сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России, разрабатывающего вакцину, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

«Работа идет», – сказал Борисевич, отвечая на вопрос, идет ли работа над этой формой вакцины по графику, передает РИА «Новости».

Он также уточнил, что о клинике речь пока не идет.

Борисевич не исключил, что вакцина может поступить в гражданский оборот, но это зависит от качества разработки. «Посмотрим по качеству», – добавил он.

Напомним, что 18 июня Минобороны РФ приступило к разработке нового препарата против коронавируса в виде жевательной резинки.



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