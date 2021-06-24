«Офицеры России» сочли провокацией план США по выводу иностранных сил из Ливии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
План Вашингтона по выводу иностранных наемников из Ливии является обыкновенной провокацией, считает член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.
В интервью изданию «Утро» специалист заметил, что предложение американцев практически нереализуемо, поскольку между Россией и Турцией отсутствует взаимодоверие по ливийским вопросам, необходимое как для признания присутствия сил, так и для механизма контроля за выводом этих сил.
Ранее неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил о согласии Москвы и Анкары обсудить вывод военизированных подразделений из североафриканского государства.
«Есть проблема, потому что никто не говорит ни о каких наемниках, не признает, что там они есть. В любом случае, каждая сторона упрекает другую в том, что наемники есть», — сказал эксперт.
В Вашингтоне упорно продолжают указывать на якобы присутствие в Ливии «ЧВК Вагнера», не предоставляя своим словам никаких доказательств. Для сохранения режима прекращения огня США предложили «взять 300 сирийцев с одной стороны и 300 сирийцев с другой, посадить их в самолет и увезти куда-нибудь».
Провокация состоит в том, что в случае согласия на такие условия, российская или турецкая сторона тем самым признает присутствие своих сил в Ливии. Поэтому план изначально выглядит провальным, ведь никто не будет этого делать, уверен Перенджиев.
Смотреть комментарии → Комментариев нет