«Офицеры России» сочли провокацией план США по выводу иностранных сил из Ливии

План Вашингтона по выводу иностранных наемников из Ливии является обыкновенной провокацией, считает член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

В интервью изданию «Утро» специалист заметил, что предложение американцев практически нереализуемо, поскольку между Россией и Турцией отсутствует взаимодоверие по ливийским вопросам, необходимое как для признания присутствия сил, так и для механизма контроля за выводом этих сил.

Ранее неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил о согласии Москвы и Анкары обсудить вывод военизированных подразделений из североафриканского государства.

«Есть проблема, потому что никто не говорит ни о каких наемниках, не признает, что там они есть. В любом случае, каждая сторона упрекает другую в том, что наемники есть», — сказал эксперт.

В Вашингтоне упорно продолжают указывать на якобы присутствие в Ливии «ЧВК Вагнера», не предоставляя своим словам никаких доказательств. Для сохранения режима прекращения огня США предложили «взять 300 сирийцев с одной стороны и 300 сирийцев с другой, посадить их в самолет и увезти куда-нибудь».

Провокация состоит в том, что в случае согласия на такие условия, российская или турецкая сторона тем самым признает присутствие своих сил в Ливии. Поэтому план изначально выглядит провальным, ведь никто не будет этого делать, уверен Перенджиев.