 

«Офицеры России» сочли провокацией план США по выводу иностранных сил из Ливии

24.06.2021, 17:50, Разное
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План Вашингтона по выводу иностранных наемников из Ливии является обыкновенной провокацией, считает член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.
В интервью изданию «Утро» специалист заметил, что предложение американцев практически нереализуемо, поскольку между Россией и Турцией отсутствует взаимодоверие по ливийским вопросам, необходимое как для признания присутствия сил, так и для механизма контроля за выводом этих сил.

Ранее неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил о согласии Москвы и Анкары обсудить вывод военизированных подразделений из североафриканского государства.

«Есть проблема, потому что никто не говорит ни о каких наемниках, не признает, что там они есть. В любом случае, каждая сторона упрекает другую в том, что наемники есть», — сказал эксперт.

В Вашингтоне упорно продолжают указывать на якобы присутствие в Ливии «ЧВК Вагнера», не предоставляя своим словам никаких доказательств. Для сохранения режима прекращения огня США предложили «взять 300 сирийцев с одной стороны и 300 сирийцев с другой, посадить их в самолет и увезти куда-нибудь».

Провокация состоит в том, что в случае согласия на такие условия, российская или турецкая сторона тем самым признает присутствие своих сил в Ливии. Поэтому план изначально выглядит провальным, ведь никто не будет этого делать, уверен Перенджиев.



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