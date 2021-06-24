 

Певица Наталья Гулькина ответила на обвинения в воровстве

24.06.2021, 17:50, Разное
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Певица Наталья Гулькина ответила на обвинения продюсера Андрея Литягина в воровстве. По его словам, экс-участница группы «Мираж» исполнял песни без официального разрешения, которые принадлежат ему.
Литягин считает, что бывшие солистки коллектива обворовали его. Продюсер оценивает ущерб в несколько десятков миллионов рублей. В то же время он не скрывает, что привлечь бывших участниц к ответственности с юридической стороны вряд ли получится. По словам Гулькиной, подобные обвинения выводят ее из себя. Она заявила, что Литягин просто не может договориться с другим авторов песен коллектива, поэтому втягивает артистку в собственные разбирательства.

Гулькина на исполняет композиции, которые принадлежат Литягину. Она поет только несколько строчек из хитов «Миража», но об этом просят исключительно верные почитатели. Исполнительница не раз предлагала бывшему продюсеру спокойно решить проблему.
Например, можно договориться о воссоединении группы и возобновлении гастрольных туров. Гулькина считает, что коллектив мог бы вернуть себе былой успех и заработать достаточное количество денежных средств, пишет портал «Глобал. МСК».



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