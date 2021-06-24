“Это украинские воды, было совершенно правильно использовать их”. Джонсон – об инциденте с авианосцем у берегов Крыма

Об этом сегодня заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, видео обнародовала газета The Mirror.

“Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их для перехода из пункта А в пункт Б”, – сказал Джонсон.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Соединенное Королевство не признает незаконную оккупацию Россией Крыма.

“Я считаю, что было совершенно уместно использовать международные воды. Важный момент: мы не признаем российскую аннексию Крыма, это часть суверенной украинской территории. Мы и раньше отстаивали закон и добивались свободы судоходства – и в этот раз мы выбрали кратчайший путь между двумя точками”, – добавил Джонсон.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он “нарушил границу” России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания предположила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца “подготовленной провокацией”, а в МИД РФ пригрозили “бомбить по цели” корабли НАТО, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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