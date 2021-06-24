Дженнифер Энистон рассказала, планирует ли третий раз выйти замуж

“Я собираюсь придерживаться традиционных свиданий. Когда кто-то просто приглашает тебя на свидание. Я бы предпочла именно такой способ”, – рассказала 52-летняя актриса в интервью People.

Энистон уточнила, что не пользуется приложениями или сайтами для знакомств в интернете. Актриса также подчеркнула, что теперь замужество не является для нее приоритетом.

“О Боже, я не знаю. Это не в моем приоритете. Я заинтересована в том, чтобы найти фантастического партнера и просто жить приятной жизнью и веселиться друг с другом. Это все, на что мы должны надеяться. Это не должно быть отражено в юридических документах”, – ответила Энистон.

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Контекст:

Первым супругом Энистон был американский актер Брэд Питт. Они развелись в октябре 2005 года после пяти лет брака из-за измены Питта.

В 2015 году Энистон стала женой американского актера Джастина Теру. Второй брак актрисы распался через три года.

После развода Энистон не афиширует личную жизнь, но американские СМИ писали, что она некоторое время встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем, а после с актером Тейтом Донованом.

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