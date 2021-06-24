Максакова о появлении отца убийцы ее мужа на шоу у Малахова: Редакторская деятельность была не безвозмездной. Прослеживается коммерческая история

По словам артистки, именно редакторы передачи испортили сюжет, съемки которого проходили в ее московской квартире, подаренной ей отцом, а затем в 2018 году отнятой “людьми, представляющими интересы Тюрина”.

“Я вместе со съемочной группой зашла в квартиру, мы поменяли замки. На самом деле это был самый настоящий детектив. Мы три с половиной часа взламывали дверь. Приехал человек с кучей инструментов. Когда вскрывал замки, сломал несколько отверток. Естественно, все это происходило под камерами у Малахова, пристальным вниманием участкового и бригады ППС. Когда мы уже спустя три с половиной часа зашли в квартиру, обнаружили исчезнувшие вещи. Приехала оперативно-следственная группа. Я бы это все освещала на месте редакции. Вместо этого решили сделать подарок Тюрину и выстроить совершенно другую линию”, – рассказала Максакова.

Она подчеркнула, что ведущий передачи Андрей Малахов не имеет отношения к деятельности редакторов.

“Выход отца киллера – последний плевок в мою сторону, ударили по больному. Когда он появился в студии, я поняла, что Малахов сам в шоке от того, что происходит в студии. Андрей, встав на колени, совершил эмоциональный жест. Он хотел дать понять мне и всем, что к этой деятельности он не имел никакого отношения. И я тоже в это верю. Редакторская деятельность, скорее всего, была не безвозмездной. Хорошо прослеживается коммерческая история. И, конечно, же Андрею это было неприятно”, – считает артистка.

Контекст:

8 июня в эфире канала “Россия 1” вышла передача, героиней которой стала Максакова. Планировалось, что в ней артистка расскажет, как спустя несколько лет ей удалось вернуть квартиру, полученную в подарок от своего отца.

Но для нее стало неожиданностью, что во время съемки в студии появился Александр Паршов – отец киллера Павла Паршова, который убил мужа певицы, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. После этого Малахов просил у Максаковой прощения, стоя на коленях.

23 марта 2017 года мужа Максаковой, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер. Охранник политика смертельно ранил нападавшего.

9 октября 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство заказал бывший муж Максаковой Владимир Тюрин по приказу ФСБ России, а совершил украинец Павел Паршов. Луценко также сообщил, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передано в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления.

Тюрин – бывший гражданский муж Максаковой. У пары есть двое общих детей – сын Илья и дочь Людмила. Дети проживают с отцом, который препятствует их встречам с матерью.

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