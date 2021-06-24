 

В Раду проходят пять партий, лидирует “Слуга народа” – опрос

24.06.2021, 17:48, Новости дня
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За эту партию готовы проголосовать 28,1% респондентов, которые готовы участововать в выборах и определились с кандидатом.

В парламент также прошли бы:

“Европейская солидарность” – 19,1%;
“Оппозиционная платформа – За жизнь” – 15%;
“Батьківщина” – 10,5%;
“Сила и честь” – 6%.

Другие партии набирают меньше 5%. При этом 17,4% респондентов заявили, что не принимали бы участия в голосовании.

Опрос проводился с 11 по 16 июня 2021 методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 совершеннолетних граждан во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта “Украина: 30 лет на пути в Европу”, финансируемого представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Контекст:

На парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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