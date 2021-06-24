Почему не нужно делать тест на антитела до и после прививки от COVID-19

Американские органы здравоохранения не рекомендуют гражданам США при принятии решения о вакцинации от коронавируса опираться на результаты анализов, показывающих уровень антител. Примечательно, что аналогичные рекомендации звучат и по отношению к тестам, сданным уже после прививки. Некоторые эксперты, как сообщает РБК, согласны с ними.

В России интерес к вакцинации повысился на фоне очередной вспышки инфекции в Москве и ряде других регионов. Еще один важный фактор – введение обязательной вакцинации для 60% сотрудников общепита, транспорта и других сфер услуг. У обычных граждан возникают вопросы о переносимости вакцины и о ее эффективности для конкретного организма.

Итак, нужно ли сдавать тест на антитела, чтобы узнать, делать прививку от COVID-19? Эксперты из США полагают, что не нужно. Более того, существует мнение, что тесты на антитела могут быть ненадежны.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые по статусу являются федеральными агентствами Министерства здравоохранения США, выпустили на этот счет специальные рекомендации, где четко указано:

“Анализы на антитела в настоящее время не рекомендуются для оценки иммунитета к COVID-19 после вакцинации или для оценки необходимости вакцинации у непривитого человека”.

Специалисты СDC рекомендуют гражданам пройти вакцинацию “независимо от перенесенного заболевания SARS-CoV-2, в какой бы форме оно ни протекало — в симптоматической или бессимптомной”.

Эксперты подчеркивают, что после заражения вирусом, действительно, может формироваться иммунитет за счет выработки антител в течение не менее трех месяцев. При этом в рекомендации говорится, что “прочность и долговечность иммунитета после естественного заражения остаются неизвестными, как и его сопоставление с иммунитетом от вакцины”.

Иными словами, тестирование на антитела для принятия решений о вакцинации нецелесообразно. Аналогичного мнения придерживается и заведующая кафедрой иммунологии и инфекционных заболеваний Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan Сара Форчун, которая в интервью Washington Post заявил коротко и ясно:

“Не пытайтесь предугадать, нужна ли вам вакцина. Просто сделайте прививку”.

Исполнительный директор Института глобального здравоохранения и профессор медицины и биомедицинской инженерии Северо-Западного университета в Чикаго Роб Мерфи в беседе с WP поддержал данную позицию. По мнению эксперта, вакцинация имеет решающее значение, потому что никто не знает, как долго сохранится иммунитет после заражения. Более того, вакцина может быть более мощным иммуногеном, чем иммунитет от самого вируса, то есть представить лучшую защиту для организма.

Наконец, Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило рекомендацию, в которой говорится: “Положительный результат теста на антитела не означает, что у вас есть определенный уровень иммунитета или защиты от инфекции SARS-CoV-2”.