Блонд прекрасно смотрится на женщинах постарше: он “заставляет” кожу сиять, а сами волосы кажутся гуще. Подборка идеальных оттенков (фото)

Быть блондинкой после 50 – это волшебный стилистический трюк. С этим оттенком волос ваша кожа выглядит ярче, а шевелюра гуще, и вы чувствуете себя счастливее. Главное, решить: какой именно блондинкой вы хотите стать? Это будет зависеть от вашего кошелька и от того, сколько времени и усилий вы готовы потратить. И дело не только в цвете. Важно ответственно осветлить волосы, чтобы избежать их повреждения. Далее приведем для вас популярные варианты на выбор.

Переход в «бронд»

Золотистый «бронд» – это смесь блонда и коричневого оттенка, которая позволяет вам чувствовать себя блондинкой, сохраняя при этом свой базовый цвет. Как и многие новые варианты светлых волос, бронд отлично смотрится практически на любом тоне кожи, текстуре и стиле. Светло-коричневатые блики зависят от того, сколько оттенков было использовано. Колорист применяет при этом фольгу или балаяж. Может быть также задействована комбинация базового цвета и более темных прядей. Чем меньше контраста, тем естественнее эффект.

Добавление крупных золотых полосок

Еще один способ остаться брюнеткой, но стать блондинкой – это попросить колориста добавить несколько смелых золотистых полосок. Они могут быть только вокруг лица или по всей голове (особенно если вы носите волосы собранными или зачесанными назад), чтобы разбить и осветлить коричневую основу. Этот метод был популярен в 1990-х годах, но вернулся как простой и эффективный способ добавить гламура без большой трансформации. Эти теплые цвета придают волосам динамику и могут быть сделаны в рамках классической техники использования фольги или балаяжа. Опять же чем больше контраста между основанием и полосами, тем смелее эффект.

Растяжка цвета

Раньше большой популярностью пользовался цвет омбре. Теперь стилисты затемняют блондинкам корни с плавным переходом в светлый оттенок без очевидного разрыва. В 2020 году, когда салоны были закрыты, двухцветные волосы стали устойчивой тенденцией. Колорист может смягчить разрыв цвета и сделать красивый градиент, если оттенки очень разные у корней и кончиков.

Контрастное окрашивание

То, что раньше считалось табу, теперь снова входит в моду. Высококонтрастный коричневый и блонд – это более экстремальная версия. Он лучше всего подходит в качестве дополнения к отдельной части волос: это может быть белокурый хвост или пучок на темно-каштановых волосах. Хотя такое окрашивание подходит не всем, белокурая часть прически очень освежает повседневный образ. И это тоже хороший способ почувствовать себя блондинкой.

Рыжеватый блонд

Как и бронд, рыжеватый блонд — это смесь двух оттенков: красного и светлого. Клубничная блондинка – это тоже не один конкретный цвет. Это диапазон от светлого до среднего с различным количеством бликов. Этот цвет можно назвать персиковым или абрикосовым – как вам больше нравится, поэтому бледной или желтоватой коже розовый оттенок клубники вполне подойдет. Более насыщенные красные и золотистые оттенки тоже очень красиво смотрятся на девушках вне зависимости от их возраста.

Рыжий цвет волос

Более глубокие светлые оттенки, такие как янтарь, мед и карамель, – это еще один способ быть блондинкой. Оставление видимого коричневого корня в этом случае необходимо для создания более естественного и дополнительного эффекта, который подойдет женщинам с темными глазами или темными бровями. Вы всегда можете добавить несколько более светлых бликов сверху, чтобы усилить цвет по мере необходимости. Попросите выделить пряди без окрашивания корня (как в балаяже).

Золотой блонд

Золотые волосы восхитительны. Они не всем по душе, но если вам это нравится, кого волнует чужое мнение? Но столь экстремальный цвет требует времени, потраченного на маски для волос, дополнительное кондиционирование и регулярные подкраски. Вы увидите этот цвет на длинноволосых супермоделях и многих знаменитостях (он отлично подходит для работы на сцене, в кино и на телевидении). Такие волосы в любом случае выглядят красиво, даже если вы женщина постарше.

Мягкий блондин

Этот элегантный светлый оттенок утончен и выглядит довольно аутентично. Он, скорее, шепчет, чем кричит, благодаря сочетанию нежных теплых и прохладных тонов, которые создают песочный, бежевый или кремовый оттенок блондина. Мягкий блондин обычно имеет основу светло-коричневого или серо-коричневого цвета плюс приглушенные блики. Это отличный выбор для блондинок, если вы предпочитаете нейтральные цвета, сдержанный макияж, классическую одежду и рутину.

Холодный пепельный блонд

Дымчато-светлые пряди волос раньше называли «грязными блондинами». Он не для всех, но добавляет объем и блеск с помощью бликов и слабого освещения волосам темно-коричневого или коричнево-серого цвета. Если вы носите серебряные украшения и у вас много серой одежды, пепельный может стать вашим оттенком. Но вот в чем загвоздка: благодаря своему прохладному тону пепельно-светлый цвет не подходит, если у вас бледное лицо и нет румян, чтобы компенсировать это.

Пляжная блондинка

Этот блондинистый образ очень выигрышно смотрится. Вся идея в том, чтобы создать вид выгоревших на солнце волос, которые вы бы получили, если бы имели возможность проводить долгие дни на пляже. Это более повседневный цвет, нежели обычный блонд, но он также очень хорош. Для его создания используются слои бликов различных оттенков, тщательно прокрашенных. Пляжный блонд – хороший выбор, если ваши волосы средней или максимальной длины. Их носят распущенными, взъерошенными или волнистыми, чтобы продемонстрировать многогранный эффект.

Платиновая блондинка

Окрашивание ваших темных волос в ледяной блондинистый цвет – это едва ли не самая кардинальная вещь, которую вы можете сделать. Так что десять раз подумайте, прежде чем на это решитесь. Однако если в 50 с лишним лет ваши волосы в значительной степени имеют светло-серый или белый тон, то кремовые светлые блики станут отличной идеей. Попросите своего колориста добавить сверкающие пряди и жемчужный тонер, чтобы освежить ваши и без того светлые волосы, осветлить кожу и изгнать любые желтые или тусклые тона.

Это была подборка идеальных оттенков. Думаем, вы уже наверняка определились с выбором цвета для своих волос.