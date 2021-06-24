 

Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Кети Топурия, Юлия Барановская и другие на открытии фестиваля “Жара”

24.06.2021, 17:08, Разное
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Вчера, 23 июня начал свою работу пятый ежегодный музыкальный фестиваль “Жара”. Церемонию открытия в Crocus City Hall посетили десятки знаменитостей: Вера Брежнева, Кети Топурия, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Юлианна Караулова, Даня Милохин, Лолита Милявская, Николай Басков, Клава Кока и многие другие. На сцене в этот вечер выступили со своими лучшими или новыми композициями Сергей Лазарев, Вера Брежнева, Зиверт, Филипп Киркоров и MARUV, Николай Басков и Даня Милохин, Mot и Zivert и другие артисты. Ведущей концерта была Яна Чурикова. Завершился первый день фестиваля традиционным гимном фестиваля, который исполнили Emin, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Brandon Stone, Ваня Дмитриенко и Хабиб.

Сегодня же стало известно, что из-за накаляющейся во всех смыслах ситуации – правда, не из-за рекордно высокой температуры, а роста числа заболевших коронавирусом – формат фестиваля был изменен. Как сообщили организаторы мероприятия, все последущие дни фестиваля пройдут без зрителей. Чтобы все желающие смогли насладиться шоу, в интернете будет идти прямая трансляция.

Вера БрежневаЭминАлександр РевваАни ЛоракЮлианна КарауловаКлава Кока и Филипп КиркоровВера БрежневаСергей ЛазаревЮлианна КарауловаМари КраймбрериНиколай Басков и ЛолитаКети Топурия и A-StudioЮлия БарановскаяДаня МилохинКлава КокаГригорий ЛепсМот с женойОльга Бузова



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