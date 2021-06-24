В Турции обнаружены руины замка времен Урарту

Как сообщают турецкие СМИ, местные археологи сделали крупнейшее историческое открытие, отковав руины замка времен государства Урарту. Фортификационному сооружению, по предварительным данным, примерно 2800 лет.

Ранее о существовании данного объекта не было известно представителям науки. Это и не удивительно, ведь древний замок был построен высоко в горах. Он находится на 2,5 километра выше уровня моря.

Несмотря на столь солидный возраст, крепость построена из камня – песчаника. А ведь принято считать, что в ту далекую эпоху люди более склонны были использовать дерево, если, конечно, поблизости росли леса. Кроме прочего, во время раскопок были обнаружены образцы керамики и другие ценные артефакты.