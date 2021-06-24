 

В Турции обнаружены руины замка времен Урарту

24.06.2021, 17:04, Новости дня
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Как сообщают турецкие СМИ, местные археологи сделали крупнейшее историческое открытие, отковав руины замка времен государства Урарту. Фортификационному сооружению, по предварительным данным, примерно 2800 лет.

Ранее о существовании данного объекта не было известно представителям науки. Это и не удивительно, ведь древний замок был построен высоко в горах. Он находится на 2,5 километра выше уровня моря.

Несмотря на столь солидный возраст, крепость построена из камня – песчаника. А ведь принято считать, что в ту далекую эпоху люди более склонны были использовать дерево, если, конечно, поблизости росли леса. Кроме прочего, во время раскопок были обнаружены образцы керамики и другие ценные артефакты.



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