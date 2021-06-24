 

Ученые назвали категорию людей, более всего подверженных депрессии

24.06.2021, 17:04, Новости дня
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Как заявил известный эксперт доктор Тилль Реннеберг, больше других подвержены депрессии люди, которые привыкли поздно ложиться спать и поздно просыпаться.

Спать до обеда, а ложиться в постель под утро вообще очень рискованно, говорит эксперт. Так вы по своему желанию подрываете собственное здоровье. Под руководством Реннеберга недавно было закончено исследование на эту тему, в котором приняли участие около 800 тыс. добровольцев.

По словам ученого, хуже всего в этом мире живется так называемым совам. Они, фактически, приспособлены для позднего сна. Однако потребность рано вставать на работу сильно нарушает внутренний будильник, из-за чего опасность депрессии увеличивается еще больше.



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