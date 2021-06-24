Постпред РФ пообещал затронуть инцидент с эсминцем Британии на площадке ОБСЕ

Россия намерена поднять вопрос об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море на площадке ОБСЕ, сообщил российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Обязательно. В нескольких форматах», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ РФ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.