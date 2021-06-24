Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится на сайте офиса главы государства. Под санкции попадают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие российские банки, а также Центральный республиканский банк Донецкой народной республики и Государственный банк Луганской народной республики.

В список попали также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим». Санкции введены на три года.

Ранее Совбез Украины решил ввести санкции против главы Ростеха Сергея Чемезова и замглавы совета директоров «ВСМПО-Ависмы» Михаила Шелкова.