Медики назвали эффективные для сохранения молодости ягоды

Российские медики Михаил Гинзбург и Сергей Агапкин назвали эффективные ягоды, которые могут помочь сохранить молодость. Как оказалось, смородина способна остановить старение и даже защитить от рака кожи.

Давно известно о пользе для здоровья тех или иных продуктов питания. Содержащиеся в них химические соединения включают множество веществ, помогающие регенерации кожных покровов. Так, витамины и микроэлементы, которыми богаты эти дары природы способны оказать благотворное влияние на организм.

В ходе телепрограммы «О самом главном» эксперты рассказали, что процент старения организма по сути является воспалением. Это вялотекущее хроническое состояние можно сделать менее интенсивным именно употребляя смородину. В ней находится множество противовоспалительных веществ. Также она запускает самоочищение клеток организма, а витамин C в ней оказывает благотворное влияние на кожу.

Кроме того, по словам Сергея Агапкина и Михаила Гинзбурга, действенна ягода и для борьбы против онкологии. Ее регулярное употребление может защитить от меланомы, кожного рака. Как пишет «Политэксперт», борется смородина и с налетом на зубах и недугами ротовой полости.

Источник: politexpert.net