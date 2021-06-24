 

Медики назвали эффективные для сохранения молодости ягоды

24.06.2021, 16:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские медики Михаил Гинзбург и Сергей Агапкин назвали эффективные ягоды, которые могут помочь сохранить молодость. Как оказалось, смородина способна остановить старение и даже защитить от рака кожи.
Давно известно о пользе для здоровья тех или иных продуктов питания. Содержащиеся в них химические соединения включают множество веществ, помогающие регенерации кожных покровов. Так, витамины и микроэлементы, которыми богаты эти дары природы способны оказать благотворное влияние на организм.

В ходе телепрограммы «О самом главном» эксперты рассказали, что процент старения организма по сути является воспалением. Это вялотекущее хроническое состояние можно сделать менее интенсивным именно употребляя смородину. В ней находится множество противовоспалительных веществ. Также она запускает самоочищение клеток организма, а витамин C в ней оказывает благотворное влияние на кожу.

Кроме того, по словам Сергея Агапкина и Михаила Гинзбурга, действенна ягода и для борьбы против онкологии. Ее регулярное употребление может защитить от меланомы, кожного рака. Как пишет «Политэксперт», борется смородина и с налетом на зубах и недугами ротовой полости.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Что произошло за ночь 5 октября. Коротко

21.12 / Мнение: Гордый следователь, фальсификация дел расстрелянных и почему нельзя оцифровать архивы

21.02 / Мнение: Протесты против военной хунты в Мьянме и их последствия

19.05 / Суд приговорил лидера движения «За новый социализм» Платошкина к 5 годам условно

17.11 / Мнение: Упадок русской литературы, письмо Фадеева и дефицит книг в СССР

08.06 / Солист группы “Иванушки International” Кирилл Андреев впервые стал дедушкой

26.06 / В Норвегии никто из посетителей тренажерных залов не заразился COVID-19 — исследование

19.04 / От колец любви до белья из пластика: дайджест fashion-новостей недели

23.05 / Мнение: Воду выпили… военные

10.12 / Пегова случайно раскрыла подписчикам имена победителей «Ледникового периода»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика