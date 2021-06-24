В Украине каждые три минуты происходит ДТП – МВД

“В Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человек, более 3,5 тысяч граждан – водители, пассажиры и пешеходы – к сожалению, погибли. В среднем каждые три минуты случается одно ДТП, каждые 15 минут травмируется один человек, и каждые три часа, к сожалению, один человек погибает”, – сказала она.

По словам Ковальчук, в Украине главными факторами риска ДТП с тяжелыми последствиями являются превышение скорости, употребление водителями алкоголя, а также – пренебрежение элементарными средствами безопасности, такими как ремень безопасности.

Она напомнила, что в Украине была внедрена система автоматической фиксации нарушений ПДД и на сегодняшний день на дорогах установлены 130 комплексов фото- и видеофиксации нарушений.

“Если сравнивать с прошлым годом, то количество аварий со смертельным исходом уменьшилось на 17%, и на 14% уменьшилось количество ДТП с травмированными. То есть, погибли на 133 человека меньше и травмировались на 1010 человек меньше. Конечно, мы ожидаем, что с увеличением количества таких камер фиксации и смертность на дорогах так же уменьшится более чем вдвое”, – сказала замминистра.

По словам Ковальчук, когда систему только запустили, за первые сутки было зафиксировано около 57 тыс. нарушений, а сейчас в сутки камеры фиксируют около 7 тысяч правонарушений.

“Что касается злоупотребления алкоголем. Водители, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, являются заведомо убийцами. Поэтому полиция ориентирована на очень жесткую борьбу с такими лицами. В частности, есть система штрафов. И в настоящее время мы видим, что это действительно уже работает. Мы ожидаем, что с увеличением штрафов [за нетрезвое вождение] их влияние на снижение смертности на дорогах будет колебаться где-то до 15%”, – заявила она.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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