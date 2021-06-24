“Не могу сказать, что влюбился или что-то подобное”. Пономарев рассказал, кто был инициатором его отношений с Мозговой

“Мы познакомились после того, как я получил гран-при на фестивале имени Ивасюка, который проводил отец Алены, Николай Петрович [Мозговой], мой будущий тесть. Мы познакомились с ней на фуршете после конкурса, когда праздновали победу. И потом она мне звонила постоянно. Я как-то не обращал на это внимание. А Алена постоянно звонила. Я не был инициатором – я не могу сказать, что влюбился или что-то подобное”, – рассказал он.

По словам Пономарева, когда у них родилась дочь, его отношение к происходящему изменилось.

“Я не ставил эти отношения в ранг, что это будет моя жена до тех пор, пока у нас не родилась дочь Женя. Я очень изменился. Появилась мысль, что я теперь отвечаю не только за себя”, – заявил артист.

Пономарев уточнил, что считает старшую дочь Мозговой от ее предыдущих отношений Зою своим ребенком, хотя официально он ее не удочерил.

“А зачем?” – удивился он, отвечая на уточняющий вопрос.

Певец сообщил, что сейчас обе его дочери живут и работают в Португалии. Пономарев подчеркнул, что они не замужем.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

Контекст:

Пономарев и Мозговая рассталась после 10 лет семейной жизни. По словам Пономарева, причиной разрыва отношений стали измены супруги.

Летом 2006 года официальной женой Пономарева стала на тот момент студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктория Мартынюк. В браке у пары родился сын Александр (2007). Супруги расстались в 2012 году.

Пономарев признался, что причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и дочерью Евгенией.

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