 

Фукс показал, что три его российских паспорта аннулированы и объяснил, почему последний получил в 2017 году

24.06.2021, 16:50, Новости дня
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“В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу”, – подчеркнул он. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов, объявляя о санкциях против Фукса, назвал его “российским бизнесменом”. 

На скриншотах, которые опубликовал Фукс, показано, что у него было три паспорта РФ, их выдавали в 2003-м, 2014-м и 2017 годах. Все они в базе министерства внутренних дел РФ числятся как недействительные. Паспорт, который выдали в 2014 году, – уничтожен, остальные – в розыске.  “Оба варианта означают, что документ недействителен”, – отметил Фукс. 

Он написал, что процедура выхода из российского гражданства – непростая и длительная. 

“Среди прочего, чтобы выйти из гражданства РФ, заявление на которое я подал в 2017-м, тогда же мне было необходимо пройти процедуру “замены паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста”. В 2017-м в консульском отделе посольства РФ в Украине паспорт сразу же сдал”, – добавил Фукс. 

Справки, подтверждающие, что в 2017 году бизнесмен перестал быть гражданином РФ, он публиковал 23 июня. 

Контекст:

Фукс родился в Харькове, долгое время прожил в России, где и заработал свой капитал. Был другом мэра Харькова Геннадия Кернеса, умершего в конце 2020 года. 

“Forbes Украина” оценивает состояние Фукса в $165 млн, он занимает 67-е место среди 100 богатейших украинцев.

В 2017 году Фукс сообщил журналистам, что активов в РФ он уже не имеет и отказался от российского гражданства, поскольку в 2015 году получил новый украинский паспорт. “У меня было два года, чтобы я определился – я его сдаю или я сдаю русский. Я в рамках законодательства Украины полностью все выполнил. Я отказался от российского паспорта”, – говорил Фукс. При этом он пояснял, что российское гражданство получил для ведения бизнеса в РФ, но никогда не отказывался от украинского. 

СНБО в марте решил применить максимально возможные ограничения против 19 компаний, пользующихся украинскими недрами. СМИ и экс-нардеп Сергей Лещенко писали, что они принадлежат Фуксу. 18 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о санкциях против самого Фукса.

Данилов говорил, что на Фукса санкции наложили из-за ситуации с компанией “Голден Дерик”. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ограничения решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины. 

Фукс заявляет, что не имеет отношения к  “Голден Дерик”. Бизнесмен сообщил, что намерен “защищать свое честное имя в судебном порядке”, но приостановил свои полномочия в наблюдательном совете строящегося в Киеве комплекса Холокоста “Бабий Яр” до тех пор, пока не снимет с себя обвинения.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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