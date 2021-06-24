Зеленский ввел в действие санкции против российских банков

Санкции введены против трех человек – двух основателей “Севастопольского морского банка” и уроженца Симферополя – судебного пристава так называемого “Управления Федеральной службы судебных приставов” в оккупированном Крыму.

Под санкциями оказались российские банки, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

В список банков, попавших под санкции, входят “Сбербанк России”, Московский областной банк, Индустриальный сберегательный банк, Банк “Содействие общественным инициативам”, так называемый “Государственный банк “ЛНР”, “Газпром Банк”, говорится в приложении к документу.

По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения: блокирование активов; запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет кредитования через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.

Контекст:

Весной 2017 года по решению Совета нацбезопасности Украины против ПАО “Сбербанк” были введены санкции в связи с российской агрессией. В марте 2018-го президент Украины Петр Порошенко продлил санкции еще на год. Банк не может выводить средства за пределы страны, а госструктурам запрещено размещать деньги на его счетах.

После введения санкций российский “Сбербанк” заявлял о намерении продать украинскую “дочку”.

В 2017 году Украина ввела санкции против пяти банков, принадлежавших России. Под санкции попали “Сбербанк России”, “Проминвестбанк”, обанкротившийся впоследствии “ВТБ Банк”, “БМБанк” и VS Bank. Банкам было запрещено выводить средства за пределы страны, а госструктурам – размещать деньги на их счетах.

В марте 2018-го пятый президент Украины Петр Порошенко продлил санкции еще на год, а 19 марта 2019 года подписал указ №82 о продлении санкций против “Сбербанка” и “Проминвестбанка”, так как только они из санкционного списка остались на рынке. Санкции ввели на два года.

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