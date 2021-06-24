 

В МИД РФ назвали учения Sea Breeze провокационными

24.06.2021, 16:42, Разное
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В Черном море 28 июня стартуют крупнейшие украинские-американские учения Sea Breeze-2021. Они будут проходить до 10 июля и с участием рекордного количества стран. Финансируют учения США.

В международных учениях задействованы военные силы Америки, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии и других стран. В МИД РФ считают маневры провокационными.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Незалежная использует оружие Североатлантического альянса. Об этом дипломат заявила в ходе очередного брифинга.

Захарова добавила, что подобные действия совершаются Западом для того, чтобы “накачать” Незалежную оружием.

Более того, США тратят на помощь Украине колоссальные средства, что также вызывает обеспокоенность у Москвы. При этом если учения начинает проводить Россия, Запад нервно и очень болезненно реагирует на это. Хотя, по словам Марии Захаровой, Россия никогда не делает ничего внезапно и всегда предупреждает.

Напомним, военные учения при участии США и Украины Sea Breeze проходят в Незалежной с 1997 года. Стрелять будут на суше и на море.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что 14 июня в Черное море вошли британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат HNMLS Evertsen F805 ВМС Нидерландов. Они присоединились к американскому эсминцу УРО USS Laboon, все три корабля готовились к предстоящим учениям.



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