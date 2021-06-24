 

Володин раскритиковал ПАСЕ за резолюцию по Крыму: Делаете заявления и не несете за них никакой ответственности

24.06.2021, 16:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По докладу исландского представителя Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар Парламентская ассамблея Совета Европы приняла очередную резолюцию, в которой говорится о “непризнании аннексии Крыма” и, более того, заявляется, что России не следует применять там свое собственное законодательство. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин негативно отнесся к этой инициативе.

Спикер ГД напомнил, что депутаты могут поставить перед МИД РФ вопрос о запрете въезда в нашу страну для депутата, подготовившего доклад о положении крымских татар. Кроме того, этот вопрос будет поднят на встрече с председателем парламента Исландии 29 июня.

Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал резолюцию странной. Он подчеркнул, что докладчик в Крыму никогда не была: “Ситуацию не знает, с местными жителями не говорила”. Председатель ГД отметил, что призыв вернуть в Крым украинское законодательство строится на наборе штампов: “аннексия”, “репрессии”, “ущемление прав”.

“Как же далека ПАСЕ от народа и реальной жизни. Только после вхождения Крыма в состав Российской Федерации крымско-татарский язык получил статус государственного, наравне с русским и украинским”, – написал Володин.

Он также обратил внимание, что крымские татары работают в органах власти, избраны в Госдуму, участвуют в принятии ключевых решений как для Крыма, так и для всей России. Спикер ГД подчеркнул, что докладчикам ПАСЕ следовало бы приехать в Крым и на месте узнать о реальном положении дел:

“Нельзя с чужого голоса готовить такие документы.
Хотя бы изучите законодательства стран, которые мониторите. А то делаете заявления и не несете за них никакой ответственности”.

Вячеслав Володин обещал поднять данный вопрос на встрече с председателем парламента Исландии: “Подниму вопрос о необъективной, оскорбительной для нас резолюции, подготовленной в ПАСЕ на основе доклада представителя этой страны”. Он также отметил, что докладчик представила ложную информацию, исказив реальную ситуацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / «Любимую не отдают»: Басков и Киркоров выпустили клип в поддержку Лукашенко

14.09 / 5 причин посмотреть новый сериал Луки Гуаданьино “Мы те, кто мы есть”: неожиданная Хлоя Севиньи, новый “Тимоти Шаламе” и не только

12.05 / Мнение: Ловкий Биби. Ракеты и Иссахар

02.03 / Мясников назвал вызывающие проблемы с кишечником продукты

01.06 / Скандалы: Не слипнется ли «Халва» из-за банка «Восточный»?

30.11 / Названы способы сэкономить на ремонте автомобиля

16.11 / Приемный сын Армена Джигарханяна показал последнее фото отца

04.07 / Александра Новикова и Feduk впервые рассказали о своем знакомстве и отношениях

19.09 / Названы продукты, запрещенные к употреблению после тренировки

24.11 / Мнение: Политическая шизофрения Лукашенко?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика