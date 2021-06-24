Мнение: «Третий вопрос к Михаилу Мурашко»

Здравствуйте

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Уважаемый Михаил Альбертович!

Сначала 17-секундное видео. Очень важно. Посмотрите, пожалуйста. Обратите особое внимание на завершающие слова в концовке видео.

ПРОСМОТР ВИДЕО НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА. (далее в этой статье есть и текстовая цитата из этого видео)

(Из архивов международного межпартийного круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии коронавируса, еще летом 2020 года)

А теперь вопрос: «Когда Вы первый раз увидели это основополагающее выступление Дмитрия Анатольевича Медведева?»

Видео от 2020 года. Мне это видео попалось только несколько дней назад. Может и Вы тоже забыли включить телевизор в 2020-ом и об этом выступлении совсем недавно узнали?

Если ответ: «Да, недавно», то это же здорово. Тогда все встает на свои места, и этим ответом Вы полностью отвечаете на так всех волнующий вопрос: «С чего вдруг проводится принудительная вакцинация, после которой заболеваемость возрастает?»

Сами посмотрите, как все странно. Минздрав сам дает данные статистики, что:

1. Средняя вероятность заболеваемости для невакцинированных составляет 0,216 % в месяц, а для вакцинированных составляет 0,333 % в месяц (подробно в статье «Первый вопрос к Михаилу Мурашко»);

2. В 7-8 раз увеличился за 2,5 месяца процент заболевших среди провакцинированных. Резкая отрицательная динамика (подробно в статье «Второй вопрос к Михаилу Мурашко»);

3. Как было примерно 20-24% средне-тяжелых форм до начала вакцинации, так и остались те же 20-24% в статистике среди заболевших вакцинированных (подробно в статье ««Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ»).

Но при этом Минздрав всех категорически убеждает вакцинироваться.

Парадокс!

Но если Ваш ответ: «Да, недавно», то появляется Версия, которая объясняет этот парадокс с точки зрения здравой логики:

Весомы слова Дмитрия Анатольевича Медведева. Как-никак Заместитель Председателя Совета Безопасности России. Да к тому же второе лицо Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, в который Вы входите.

А Дмитрий Анатольевич Медведев в этом видео сказал:

«Тема, связанная с вакцинацией – она должна быть актуальна и одномоментна во всем мире, как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые в этом смысле будут действенными, иначе распространить болезнь будет просто невозможно»

Уважаемый Михаил Альбертович, может Вы взаправду увидели это видео от 2020 года, только сейчас, в июне 2021 и решили, что это был дан сигнал к Вашим действиям, который Вы по незнанию просрочили на год.

Почти год прошел, а заболеваемость коронавирусом в Москве за зиму упала в несколько раз. А ЗАДАНИЕ ТО, НАОБОРОТ: РАСПРОСТРАНИТЬ БОЛЕЗНЬ.

Ужас! Полное неповиновение воле Заместителя Председателя Совета Безопасности России!

Что предпринять? И Вы бросились наверстывать упущенное время в ускоренном порядке, рекомендуя всем быстрейшую вакцинацию для поднятия заболеваемости. Благо статистика Минздрава подтверждала увеличение заболеваемости после вакцинации. Чтобы совсем быстро обеспечить достойный уровень заболеваемости, решили сделать ее принудительной.

Уважаемый Михаил Альбертович, на всякий случай, пожалуйста, выпейте корвалольчику. Открою Вам секрет: Всеми признано, что Дмитрий Анатольевич Медведев просто оговорился (кто-то считает, что по Фрейду, кто-то считает, что от чрезмерной усталости от навалившихся государственных дел).

Дмитрий Анатольевич не собирается распространять болезнь.

А Вы, Уважаемый Михаил Альбертович, уже такую кампанию начали. Ведь только Вы думаете, что надо увеличивать заболеваемость, когда все ждут от Минздрава как раз другого.

Ну ошиблись, ну бывает.

Тем более что не сознательно. Всё на благо Отечества. В Вашем искреннем понимании: «Не корысти ради, а токмо волею пославше»го указание Заместителя Председателя Совета Безопасности России.

Что делать то? Думаю: признаваться. Идти к Владимиру Владимировичу Путину и признаваться в этом курьезе.

Он чуткий, с чувством юмора, и крыс, загнанных в угол, не обижает.

Ну пожурит немного. Пару приемов из самбо покажет. Но хоть живы останетесь. Вместе со всем Российским народом.

С Уважением.

мамонтенок.

P.S. Для читателей (на всякий случай для тех, кто любит над Россией подтрунивать) информация:

Вакцины в других странах не лучше, а по всей видимости, хуже Российских. Есть много фактов на эту тему. Прочитайте, например, Статью «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» или Статью «Израильские минимумы коронавируса – не чудо всеобщей вакцинации, а подарок Погоды. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.»

Ссылки на статьи с интересной информацией про коронавирус есть в Статье-каталоге «Список Статей про КОРОНАВИРУС (в алфавитном порядке)»

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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