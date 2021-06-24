 

Foreign Office: «Капитан эсминца «Defender» подал в отставку месяц назад»

24.06.2021, 16:27, Разное
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В министерстве иностранных дел Великобритании опровергли слухи о причастности правительства к инциденту с эсминцем Defender, произошедшему в черноморской акватории.

В ведомстве пояснили, что командовавший судном капитан Роберт Симмонс ещё в мае написал рапорт об уходе в отставку.

Капитан эсминца Defender подал в отставку месяц назад– Мы не следим за тем, чем занимаются наши отставные офицеры. Они, как и любые другие подданные Великобритании, могут ехать куда хотят и заниматься чем угодно. Мы не следим за своими гражданами. Даже если мистер Симмонс и совершал плавание вблизи территориальных вод России на своём личном эсминце, это не имеет никакого отношения к флоту Её Величества. Правительство нашей страны не может отвечать за инициативы частных лиц, – заявила замминистра Кейт О’Нил.

Ранее стало известно, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения капитан ВМФ Великобритании направил боевой корабль в территориальные воды России, однако был вынужден повернуть обратно после предупредительных выстрелов со стороны российских судов. В английском правительстве отрицают какую-либо причастность к данному инциденту.

По мнению первого лорда адмиралтейства Великобритании, капитан Симмонс мог совершать эти действия, находясь под действием боевого отравляющего вещества семейства «Новичок» или иных ингибиторов холинэстеразы, однако поводов для возбуждения уголовного дела в ведомстве не нашли.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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