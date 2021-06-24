По требованию казаков алые паруса на празднике выпускников заменят на российский флаг и двуглавого орла

Главный атаман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Всеволод Маховский потребовал от организаторов праздника выпускников «Алые паруса» отказаться от использования символики, схожей с государственным флагом СССР.

– Более семидесяти лет Россия изнывала под ярмом большевизма, миллионы русских людей и казаков были заживо репрессированы чекистами, а казачество было фактически уничтожено как класс. Теперь нам предлагают спокойно смотреть, как в самом сердце имперской столицы России, в граде святого Петра, будет проплывать корабль под красной тряпкой, под символом большевиков-христопродавцев. Казачество не допустит переписывания истории и оправдания массовых репрессий. Или организаторы откажутся от советской символики, или мы не дадим провести этот праздник, – заявил Маховский.

Как сообщили в оргкомитете «Алых парусов», в этом году парусник войдёт в акваторию Невы под двумя флагами – российским триколором и двуглавым орлом. К следующему празднику планируется провести всероссийское голосование, в ходе которого выпускники школ смогут сами выбрать новый символ «Алых парусов».

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