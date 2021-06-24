«Крошка-картошка» пообещала каждому привитому посетителю дать по щам

Новую программу бонусов для посетителей, имеющих сертификаты о прохождении вакцинации, подготовила российская сеть кафе быстрого питания «Крошка-картошка».

Каждый из таких клиентов заведений получит в подарок тарелку фирменных щей.

В компании добавили, что кампания по пропаганде добровольной вакцинации граждан согласована и частично профинансирована Минздравом. В рамках мероприятий сеть закажет рекламные баннеры и визуальные ролики со слоганом «Привился? Получи по щам».

– Теперь у людей будет высокая мотивация вакцинироваться. Щей нам ни для кого не жалко. У нас были разные варианты привлечения клиентов: бесплатная яичница, бесплатный компот и даже картофель-фри, но мы решили, что экономически наиболее целесообразно кормить посетителей щами – русским народным блюдом. К тому же у нас получился отличный слоган. Краткий, ясный и понятный, – заявил представитель PR-отдела компании Роман Абросимов.

В «Крошке-картошке» добавили, что акция будет действовать во всех заведениях сети независимо от их места расположения. Также не имеет значения, где именно посетитель сделал прививку. Однако щи не получат те, кто вакцинировался за пределами России.

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