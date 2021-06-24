 

Мнение: Прошли по краю….?

24.06.2021, 16:20, Разное
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Что это за история с эсминцем ВМС Великобритании Defender?

Пишут, что российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание в сторону эсминца, мол, по курсу движения корабля сбросили четыре осколочно-фугасных бомбы. Еще и пограничные сторожевые корабли открыли предупредительную стрельбу.

Но эсминец Defender ВМС Великобритании все-таки не бронекатер «Бердянск» или «Никополь» ВМС Украины…

Мне вот интересно, как бы развивались события, если бы эсминец открыл ответный предупредительный огонь и нечаянно сбил Су-24М или потопил российский пограничный сторожевик?   Мир оказался бы на грани большой войны?  Или история вторжения эсминца Defender в российские территориальные воды – это все-таки был какой-то договорняк российских и британских военных?

На снимке: эсминец Defender ВМС Великобритании, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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